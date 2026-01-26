Cayó presunto responsable de ataque en Urabá que dejó un muerto y un bebé herido en 2017

Un juez de control de garantías ordenó en los últimos días una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Luis Eduardo Vásquez Bedoya, señalado como presunto responsable de un ataque con arma de fuego ocurrido el 7 de marzo de 2017 en el municipio de San Juan de Urabá, en el norte de Antioquia. Según la información difundida por el medio regional Nación Paisa, la Fiscalía le imputa delitos de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, todos con circunstancias de agravación punitiva.
De acuerdo con el expediente judicial, los hechos se produjeron en vía pública del barrio Centro San Pedro, cuando la víctima, un hombre de 33 años, fue atacada a tiros por dos individuos que se desplazaban en motocicleta y que, tras disparar, huyeron del lugar. En el suceso también resultó herido el sobrino del fallecido, un bebé de dos meses, que recibió un impacto de bala en la cabeza que puso en grave riesgo su vida.