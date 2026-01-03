“A todo tirano le llega su hora”: reacciones en Medellín y Antioquia a la captura de Nicolás Maduro

En Medellín y Antioquia también surgieron reacciones luego de que se conociera la captura de Nicolás Maduro, en medio de un operativo a manos de las Fuerzas Militares de Estados Unidos.

Uno de los primeros pronunciamientos vino por cuenta del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien celebró la operación y la calificó como un golpe al régimen “dictatorial” en ese país.

En contexto: Atención: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro

“Venezuela libre. Desde Medellín, Colombia, estamos del lado del hermano pueblo venezolano, no de la dictadura que destruyó al país y se robó las elecciones. El gobierno Petro ha sido aliado de esa dictadura. Es cómplice de lo que allí sucede. Colombia, a defender la Democracia, porque una vez se va, no vuelve, o tarda demasiado en volver”, dijo el mandatario distrital.