Miguel Uribe Londoño aseguró que la plata para el magnicidio de su hijo “vino de Venezuela”

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, decidió hablar nuevamente sobre el magnicidio de su hijo, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá, y sobre lo que ha sucedido después de su salida del Centro Democrático.
El candidato, de 73 años, explicó además las razones por las que llegó al Partido Demócrata Colombiano para continuar con su campaña de cara a las elecciones presidenciales de mayo.
Y es que Uribe Londoño ha enfatizado su intención de esclarecer las causas del crimen de Miguel y de llegar a los responsables intelectuales para que se haga justicia. En una entrevista con Semana dijo que el senador “iba a transformar a Colombia”.
“Su causa era la seguridad. La voz de Miguel no podía quedarse por fuera del debate presidencial y resulta que la asesinaron dos veces: en primer lugar, con su asesinato, y luego con el asesinato moral que me hicieron a mí en el Centro Democrático”, afirmó.