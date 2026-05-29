Mujer fue capturada en Rionegro por presunto asesinato de otra mujer, ¿qué pasó?

Las autoridades del municipio de Rionegro anunciarno la capturara de una mujer señalada de ser la presunta responsable del asesinato de otra, quien sería su pareja sentimental.

Según reseñó la Alcaldía rionegrera, el homicidio habría ocurrido al interior de una vivienda ubicada en el sector Alto del Medio. El hecho ocurrió hacia las 11:00 p.m. del miércoles 27 de mayo y es investigado por las autoridades como un posible “crimen pasional” relacionado con un caso de intolerancia. De acuerdo con la información entregada por las autoridades tras un aviso a la línea de emergencias local –en la que se alertaba sobre una riña al interior de una residencia del sector– y la revisión por parte del sistema de cámaras de vigilancia rionegreras, de manera rápida se desplegaron patrullas policiales en la carrera 54 con la calle 21 del mencionado barrio.

Tras llegar en poco tiempo al lugar de los hechos, los uniformados fueron abordados por un ciudadano que manifestó que dos mujeres, quienes al parecer habían estado consumiendo bebidas alcohólicas desde horas de la tarde, habían sostenido una fuerte discusión.



Durante la inspección realizada en la vivienda señalada, las autoridades encontraron a una mujer inconsciente en una de las habitaciones. De inmediato, unidades del Cuerpo de Bomberos hicieron presencia en el sitio para atender a la mujer; sin embargo, tras la valoración correspondiente, confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

Según conoció EL COLOMBIANO, la mujer presuntamente asesinada fue identificada como Mirma Yasmith Vargas Rendón, de 50 años de edad, y oriunda de Rionegro.

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En el mismo lugar fue capturada la presunta responsable del hecho, identificada según conoció EL COLOMBIANO como Luz Jimena Gómez Gómez, quien fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de homicidio, y no por feminicidio, ante las autoridades competentes.



Desde la Alcaldía de Rionegro y los organismos de seguridad se reiteró el llamado a la ciudadanía para promover la resolución pacífica de los conflictos y evitar que discusiones derivadas de la intolerancia.