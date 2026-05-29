¿Abelardo tiene un cuadro sobre esclavitud, como aseguró Petro? Esta es la historia

Las redes sociales no dejan de comentar el imponente cuadro que el candidato Abelardo de la Espriella tiene colgado en la sala de su casa. Se trata de una pintura en la que aparece una mujer blanca adulta junto a un hombre negro vestido de mujer, arrodillado a su lado derecho.

A primera vista, la escena podría parecer una típica imagen de los tiempos de la esclavitud, en la que familias blancas posaban junto a los esclavos. Sin embargo, en este caso, la interpretación estaría lejos de la realidad. Para entender el significado de la obra, primero hay que remitirse a la historia y las raíces culturales colombianas.

La falsa explicación del cuadro ya es viral. Cientos de usuarios critican al candidato al considerar que la pintura evoca una de las épocas más dolorosas para las comunidades negras. Incluso el presidente Gustavo Petro, quien en los últimos días ha estado en campaña a favor de su candidato, replicó esa interpretación.

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Frente a cientos de asistentes en un evento político en la Plaza de Toros de Cartagena, Petro se refirió a la pintura y habló de ella en términos equivocados, replicando el error y alimentando la narrativa contra los rivales de su ungido, Iván Cepeda.

”Una señora, algo de edad, blanca, y abajo un esclavo disfrazado por ella para tomarse la pintura, porque no había foto. Una blanca y un esclavo negro (...) ¿Este señor lo exhibe o realmente quiere que ese sea su sueño, vuelto realidad? Porque si es su sueño, Colombia padecerá un holocausto y le quitarán la tierra al campesino a la fuerza”, dijo el mandatario.

“¿Por qué hoy se exhiben esas fotos? ¿Por qué se exhibe eso que creen que es arte y con orgullo muestran a los periodistas? Y el periodista no dice ni pregunta, ‘oye, ¿por qué tienes ese cuadro en donde la blanca es superior al esclavo negro?’”, cuestionó el presidente.