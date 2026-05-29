Se realizó el levantamiento de 48 cuerpos de presuntos disidentes tras matanza entre ellos mismos

Por lo menos durante cuatro días, las disidencias de Calarcá y de Mordisco se enfrentaron entre sí en los sectores conocidos como La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, zona rural de San José del Guaviare. Solo hasta ahora, tras la intervención de las autoridades internacionales, nacionales y la comunidad para recuperar la paz en el territorio, se pudieron identificar cuántas víctimas hubo.
La Defensoría confirmó que se encontraron y gestionaron 48 cuerpos. Aún no se han identificado, pero en días anteriores el ministro de Defensa confirmó que habría varios menores de edad entre los muertos. Es decir, menores víctimas de reclutamiento forzoso.
“El desprecio por la vida humana llega incluso a edades muy tempranas”, dijo el funcionario.