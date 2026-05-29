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Se realizó el levantamiento de 48 cuerpos de presuntos disidentes tras matanza entre ellos mismos

Aunque los cuerpos ya fueron identificados y gestionados, falta establecer las identidades y si, como dijo el ministro de Defensa, habría menores de edad. Esto se sabe.

  • Las facciones de “Iván Mordisco” y “Calarcá” se enfrentaron en una zona rural apartada del departamento. FOTO: COLPRENSA.
    Las facciones de “Iván Mordisco” y “Calarcá” se enfrentaron en una zona rural apartada del departamento. FOTO: COLPRENSA.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 2 horas
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Por lo menos durante cuatro días, las disidencias de Calarcá y de Mordisco se enfrentaron entre sí en los sectores conocidos como La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, zona rural de San José del Guaviare. Solo hasta ahora, tras la intervención de las autoridades internacionales, nacionales y la comunidad para recuperar la paz en el territorio, se pudieron identificar cuántas víctimas hubo.

La Defensoría confirmó que se encontraron y gestionaron 48 cuerpos. Aún no se han identificado, pero en días anteriores el ministro de Defensa confirmó que habría varios menores de edad entre los muertos. Es decir, menores víctimas de reclutamiento forzoso.

“El desprecio por la vida humana llega incluso a edades muy tempranas”, dijo el funcionario.

A pesar de la recuperación de control en la zona, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la participación civil en la recuperación de la zona y la gestión de encontrar y salvaguardar los cadáveres de las víctimas. ¿Por qué?

“Reconocemos a las comunidades que fueron las primeras en responder ante esta situación y quienes, en medio de las dificultades derivadas de la confrontación armada, contribuyeron a la recuperación y resguardo de los cuerpos hasta la llegada de las instituciones. No obstante, advertimos que ninguna comunidad debe verse expuesta a asumir este tipo de labores ni a los riesgos asociados a las hostilidades”, explicó la entidad.

En ese sentido, agregaron que la situación es la prueba de que el conflicto armado en la zona ha ido recrudeciendo, algo que habían advertido desde 2025, pues la disputa por el control territorial, los corredores estratégicos y las economías ilícitas ha intensificado las hostilidades y agravado la crisis humanitaria en los departamentos.

En este caso, el conflicto de dio en proximidades a una escuela rural, lo que ya tenía preocupadas a las autoridades.

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De acuerdo con los reportes de Inteligencia Militar, en los enfrentamientos participaron hombres del frente Isaías Carvajal, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), alineado con “Calarcá”.

En el bando contrario estarían integrantes de los frentes 1° Armando Ríos, 39 y 44 Antonio Ricaurte, estructuras que hacen parte del Estado Mayor Central (EMC), dirigido por “Iván Mordisco”.

La confrontación revive un escenario que ya se había presentado este año en el departamento. En enero, autoridades reportaron la aparición de 26 cadáveres en vías cercanas al caserío La Paz, en el municipio de El Retorno. En ese momento, el Ejército también relacionó los hechos con la disputa entre las facciones de “Iván Mordisco” y “Calarcá”.

La información de inteligencia indica que uno de los muertos habría sido un cabecilla cercano a “Iván Mordisco”, apodado “Domingo Biojó” o “Negro Primo”, cuya identidad plena no se conoce.

La Defensoría del Pueblo advirtió que las consecuencias de esta dinámica “recaen principalmente sobre la población civil”, especialmente sobre comunidades indígenas, campesinas y rurales que enfrentan amenazas y restricciones en distintos territorios del país.

Según la entidad, también se han registrado “controles sobre las comunicaciones, imposición de normas de comportamiento y señalamientos por parte de grupos armados organizados”, como ocurrió recientemente en Caquetá.

En ese sentido, la Defensoría enfatizó en que estas prácticas afectan el ejercicio de derechos fundamentales y aumentan la vulnerabilidad de las comunidades.

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