¡Asesinos!, ¡cínicos!: Así califica el alcalde de Medellín a jefes de bandas que prometen acabar con el tusi en la ciudad

El acuerdo para continuar de inmediato con estos diálogos que, según el gobierno del presidente Gustavo Petro , buscan desescalar la violencia en Medellín y los municipios vecinos, contempla “hechos de paz” como la prohibición para el expendio de estupefacientes en varios sitios, comenzando por el parque Bicentenario como plan piloto.

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El anuncio fue hecho el jueves desde la cárcel de Itagüí , donde permanecen recluidos , en el marco de una rueda de prensa en la que la senadora Isabel Cristina Zuleta leyó un comunicado suscrito por todos estos cabecillas para el relanzamiento del proceso de “paz urbana”, el mismo que se había suspendido desde la segunda semana de abril a raíz del escándalo que suscitó una parranda que se hizo en el penal, donde hubo artistas de renombre, comida contratada y licores en gran cantidad.

De asesinos y cínicos calificó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a los jefes de bandas del Valle de Aburrá presos en la cárcel de Itagüí, quienes se comprometieron a combatir la venta de tusi y a prohibir el consumo de cualquier tipo de droga en los alrededores del Parque Bicentenario, en el centro de la ciudad.

Este es un lugar localizado en el centro de la capital antioqueña donde el consumo de drogas es pan de cada día y queda contiguo al Museo Casa de la Memoria. Esto comenzaría a operar desde el próximo 11 de junio y después se extendería a otras partes de la ciudad; los garantes de que se cumpla serían los mismos jefes de las bandas.

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Otro “hecho de paz” sería liberar a los barrios del tusi, una droga que se volvió noticia en los últimos días porque organismos sanitarios reportaron la ocurrencia de 22 casos de intoxicaciones severas. De acuerdo con la senadora Zuleta, quien funge como coordinadora del proceso de paz urbana en Medellín en representación del Gobierno, el piloto arrancaría por seis barrios de la comuna 8: La Libertad, Pinal del Cerro, La sierra, Trece de Noviembre, Villa Lilian y Caicedo.

Gutiérrez grabó un video en el que, para aportarles vehemencia a sus palabras, tiene entre sobre su escritorio varias papeletas que en su mayoría son rosadas o llevan muñequitos en las etiquetas. Las toma entre sus manos y las lanza al aire a medida que habla.

“Asesinos, eso es lo que son. Miren, este tipo de basura, este tipo de drogas es la que todos los días se incauta en la ciudad de Medellín a las estructuras criminales, las mismas que hoy salen con cinismo así, a que les tengamos que dar las gracias como sociedad, como un gran resultado dizque de la llamada ‘paz total’”, se quejó el mandatario.

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Luego reiteró que son esas mismas organizaciones que están prometiendo acabar con las drogas las que producen y distribuyen los estupefacientes.

“¡No, pues gracias! No señores, nosotros los vamos a seguir combatiendo”, reiteró. A su vez, en un tono pedagógico, Gutiérrez alertó a los papás y mamás que estén alertas con sus hijos.

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