Tras un mes de búsqueda cayó hombre que habría matado a un vecino por quejarse de la pólvora

Uno de los presuntos implicados en el asesinato de un hombre que conmocionó al municipio de La Ceja el pasado mes de diciembre fue puesto tras las rejas luego de un operativo de la Policía. El caso se remonta al pasado 8 de diciembre de 2025, cuando en medio de la celebración del Día de las Velitas se produjo un hecho de intolerancia. En contexto: Por pedirles a sus vecinos que no quemaran pólvora, apuñalaron a un hombre en La Ceja, Antioquia Todo comenzó desde la noche anterior, cuando un grupo de personas del barrio El Concejo, ubicado en la zona céntrica de ese municipio, estaban en la calle realizando una fiesta y detonando artefactos explosivos.

Según testigos, a raíz del fuerte ruido y la perturbación de la tranquilidad, un vecino del sector, identificado como Jhony Alejandro Quirama Gaviria, de 40 años, se acercó al grupo de personas para pedirles que dejaran de quemar pólvora o lo hicieran en un lugar más alejado.

En sus primeras pesquisas, la Policía estableció que aquel reclamo se habría hecho en términos amables, pero los infractores decidieron seguir con su fiesta y manipulando artefactos explosivos. Aunque la situación quedó así por algunas horas, hacia la medianoche de esa misma jornada, una mujer que transitaba por el sector resultó lesionada por culpa de la manipulación de la pólvora, lo que generó que el vecino volviera a reclamar. Fue en medio de ese segundo intercambio verbal que Quirama fue agredido por un hombre que tomó un cuchillo y lo atacó en la cabeza, dejándolo sin vida en el lugar.



Antes de que llegara la Policía, se presume que el agresor huyó de la escena del crimen. Según las autoridades, desde el día del ataque el presunto agresor ya había sido individualizado por la Policía, que emitió una alerta en todo el Oriente antioqueño para dar con su paradero. Fue el pasado 17 de enero, cuando la alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa, informó que la Policía logró sorprender en el barrio El Edén a uno de los principales sospechosos del ataque.

La detención se ejecutó gracias a una orden de captura obtenida por la Fiscalía, producto de una investigación conjunta de la Policía y la Sijín.

“Este esclarecimiento envía un mensaje claro a la comunidad: en La Ceja trabajamos para que los hechos violentos no queden en la impunidad. Seguimos trabajando de manera decidida para proteger la vida y fortalecer la seguridad y la convivencia en nuestro municipio”, expresó la mandataria. Pese a que las autoridades no divulgaron mayores detalles de las investigaciones ni de la identidad del capturado, sostuvieron que con la detención se estaría sentando un precedente para combatir la impunidad.

La alcaldesa también aprovechó lo ocurrido para hacer un llamado a la comunidad para que las diferencias sean resueltas a través del diálogo, la sana convivencia y la concertación, de tal forma que los conflictos no tengan que desembocar en vías violentas. La funcionaria aseguró que, a pesar de lo ocurrido, en 2025 los casos de lesiones personales se redujeron un 11% en ese municipio.



