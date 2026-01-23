Los Bomberos de un municipio del Oriente antioqueño suspendieron la atención de emergencias, ¿qué pasó?

Ante la falta de recursos asignados por parte de la Administración Municipal, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, en el Oriente antioqueño, anunció la suspensión de la atención de emergencias médicas en esa localidad, es decir, la atención prehospitalaria en casos de accidentes de tránsito, traslado de heridos al hospital municipal, entre otras funciones.

El organismo de socorro que, cabe aclarar, es una entidad privada sin ánimo de lucro, señaló que la responsabilidad puntual del servicio médico sí debe ser costeado por la alcaldía, de acuerdo con los términos estipulados en la ley.

A su vez, el cuerpo de bomberos recalcó que, a pesar de no contar siempre con los recursos necesarios, prestaron ese servicio adicional a la comunidad de manera voluntaria incluso, utilizando fondos propios, sin embargo, concluyeron que para 2026 es inviable continuar con esa actividad hasta que no se llegue a un acuerdo económico, lo que perjudica principalmente a la comunidad ante siniestros viales que dejen como resultado personas heridas.

”El hospital del municipio sólo tiene una ambulancia, y cuando esta se ocupa para hacer alguna remisión de un paciente en estado crítico a otro centro médico se queda sin cobertura. Es ahí donde entrábamos nosotros con nuestra ambulancia a prestar toda la atención prehospitalaria, pero si a hoy día nos llaman para que hagamos presencia en un accidente de tránsito, lastimosamente tendremos que decirle a la comunidad que nosotros por ahora no somos los encargados, pues nos hacen falta recursos”, dijo Fabián Alexánder Mejía, Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión. El problema es que a lo expuesto anteriormente, también se suma una preocupación, y es que aún no se ha firmado un convenio entre el cuerpo de bomberos de La Unión y la alcaldía, y el acuerdo actual termina el 31 de enero, por lo que las demás emergencias tales como la atención de incendios, los rescates y la atención de novedades por materiales peligrosos serán cubiertas de manera estrictamente voluntaria, lo que se traduce en un mayor tiempo de espera y retrasos en la prestación del servicio cuando sea requerido porque todo depende del personal y el equipo disponible.

“Si de aquí a finales de este mes no llegamos a un acuerdo con la alcaldía, lamentablemente el cuerpo de bomberos no puede seguir con la carga laboral de tener personal en la estación cumpliendo una jornada laboral, sino que en caso de alguna emergencia, esta se atenderá desde el estado voluntario: habrá personas que estarán disponibles, otras que no porque deberán salir a rebuscarse su sustento. El tiempo de atención pasaría de unos diez minutos, que es lo que generalmente tardamos nosotros en llegar al lugar afectado, a poco más de dos horas”, agregó.

El anuncio, claramente, no fue bien recibido por parte de los habitantes de La Unión, quienes a través de redes sociales expresaron su descontento y solicitan a la Administración Municipal que se ponga al frente de la situación.

“Me parece, de la mayor gravedad, este asunto del cuerpo de bomberos, toda vez, que su trabajo es invaluable para la comunidad y un gran soporte, para la administración municipal”. “Es muy complicado, acá ocurren accidentes de tránsito a diario y nadie está exento de una emergencia, es prioridad para todos los ciudadanos”, fueron algunos de los comentarios de la comunidad.