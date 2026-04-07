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Cuatro toneladas incautadas en Puerto Antioquia, uno de los golpes destacados de la Policía Antinarcóticos

La Policía Antinarcóticos presentó su balance de resultados operativos este año en el país y Antioquia fue uno de los departamentos clave en esta estrategia.

  • La incautación de las cuatro toneladas de cocaína fue uno de los operativos más exitosos de la Policía Antinarcóticos en Antioquia. FOTO: Cortesía Policía Nacional
    La incautación de las cuatro toneladas de cocaína fue uno de los operativos más exitosos de la Policía Antinarcóticos en Antioquia. FOTO: Cortesía Policía Nacional
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
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Un gran operativo que llevó a la incautación de cuatro toneladas de cocaína en Puerto Antioquia, en el Urabá antioqueño, fue uno de los resultados más exitosos que presenta la Policía Antinarcóticos en el balance de los procedimientos realizados durante los tres primeros meses del 2026.

Este resultado estratégico se logró a finales de marzo, cuando las autoridades detectaron esta cantidad de sustancia estupefaciente que iban a ser enviados desde los puertos del Urabá antioqueño rumbo al puerto de London Gateway, en el Reino Unido.

La gran novedad es que esta droga estaba camuflada en 334 cajas de snack para despistar el accionar de las autoridades. Cada caja representaba un kilo de este estupefaciente, pero el accionar de los uniformados de antinarcóticos impidieron que esta cantidad de droga, avaluada en 155 millones de dólares (564.665 millones de pesos), llegara al Viejo Continente.

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Sumado a este gran operativo, desde la Policía Antinarcóticos informaron que se incautaron en todo el país 124 toneladas de clorhidrato de cocaína y 99 toneladas de marihuana, sumado a 450.427 galones de insumos líquidos y 396.126 kilogramos de insumos sólidos utilizados en la producción de estupefacientes.

Además, se destruyeron 981 infraestructuras ilegales y se incautaron 99 unidades de fentanilo que, al parecer, serían utilizados para la producción de drogas sintéticas como el tusi.

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Por estos hechos fueron capturadas 40 personas con fines de extradición y otras 17.266 relacionadas con el porte y tráfico de estupefacientes.

En cuanto a las estrategias de erradicación de cultivos ilícitos, se eliminaron 2.035 hectáreas de drogas cultivadas irregularmente en todo el territorio nacional.

El general William Castaño Ramos, director de la Policía Antinarcóticos, expresó que “la Policía Nacional, en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, durante el primer trimestre del 2026, ha logrado desequilibrar de manera contundente al narcotráfico, afectando de manera directa las finanzas, la logística y la capacidad operativa de las estructuras criminales”.

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