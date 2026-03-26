La autopista Medellín-Bogotá lleva un mes sin peajes por el pésimo estado de la vía

Viajar por la autopista Medellín-Bogotá, por el tramo que pertenece a Antioquia, tiene la “ventaja” de que solo se paga un peaje hasta llegar a la Ruta del Sol. Pero el hecho de que no haya más cobros en este corredor tiene una razón: que un colectivo hizo levantar las talanqueras de los otros dos puntos de cobro por el pésimo estado en el que se encuentra la vía.
Julio César Flórez, líder del colectivo Los Magníficos de la Ruta 60, explicó que desde finales de febrero se tomó la decisión de impedir los cobros en los peajes de El Santuario y Puerto Triunfo porque, luego de los acuerdos firmados en septiembre del año pasado para reparar la vía, hasta el momento han tapado “algunos huequitos”, mientras el corredor que conecta a las dos ciudades más importantes del país se cae a pedazos.