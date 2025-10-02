En 56% aumentaron las eutanasias en Antioquia en 2024

En 2024, 400 personas solicitaron la eutanasia en Antioquia (más de una por día), y de ellas, a 147 se las aprobaron y aplicaron. 76 fueron hombres y 71, mujeres. La mayoría eran colombianos, solo hubo dos venezolanos, un estadounidense y un holandés. En ninguna otra ciudad del país, personas de nacionalidad extranjera recibieron la eutanasia.
De los 147, apenas 5, es decir, el 3,4% tenía diligenciado un documento de voluntad anticipada y lo usó en la solicitud de la eutanasia. 133 casos ocurrieron en Medellín, 12 en Rionegro, uno en Envigado y otro en Copacabana. Hasta el 2016, en el departamento no se practicó ninguna eutanasia, al menos de manera legal y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud. En 2017 se registraron cuatro casos, seis en 2018, en 2019 fueron 24, 20 en 2020, 56 en 2021, 94 en 2022 y 2023; en el 2024 fueron 53 casos más, un aumento del 56%.
Así las cosas, Antioquia es la segunda región del país con más casos, solo detrás de Bogotá, donde se realizaron 163 procedimientos. Solo en Antioquia se realizan cuatro de cada 10 eutanasias que se practican en el país. La información la recogió y la presentó el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Desclab, una ONG que lidera la lucha (porque en Colombia no solo la vida, sino también la muerte es una lucha) por el acceso a la muerte digna en el país.