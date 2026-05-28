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Ataque con explosivos en mina de Buriticá dejó un trabajador muerto y otro herido

Un ataque con explosivos dentro de la mina Buriticá, en el Occidente antioqueño, dejó un trabajador muerto y otro herido durante la noche de este miércoles 27 de mayo. Las autoridades y la empresa Zijin Continental Gold atribuyen el hecho a estructuras ligadas a la minería ilegal y advirtieron sobre el aumento de la violencia en esta zona minera del departamento.

  • La planta de mina de Buriticá es una de las más grandes del país. Es operada por la multinacional china Zijin Mining. Foto: Julio César Herrera Echeverri
    La planta de mina de Buriticá es una de las más grandes del país. Es operada por la multinacional china Zijin Mining. Foto: Julio César Herrera Echeverri
El Colombiano
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hace 2 horas
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Pasadas las 10:00 de la noche del miércoles 27 de mayo se registró un ataque con explosivos en la mina Buriticá, una de las operaciones auríferas más grandes del país, ubicada en la vereda Higabra, en el occidente antioqueño.

Según información preliminar, el hecho ocurrió dentro de las instalaciones operadas por la multinacional Zijin Continental Gold mientras varios trabajadores realizaban labores de retrollenado en una de las zonas de explotación subterránea. En medio de esas actividades fueron atacados con artefactos explosivos.

El atentado dejó muerto a Eder Sneyder Alemán Parra, de 29 años, mientras que otro trabajador, de 42 años, resultó gravemente herido y tuvo que ser remitido a Medellín para recibir atención especializada.

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De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades y de la empresa minera, el ataque habría sido perpetrado por estructuras asociadas al Clan del Golfo que mantienen presencia en corredores de minería ilegal alrededor del proyecto aurífero.

La Alcaldía de Buriticá condenó el hecho y aseguró que la violencia que rodea la explotación ilegal de oro continúa poniendo en riesgo tanto a trabajadores como a habitantes del municipio.

Por su parte, Zijin Continental Gold lamentó el asesinato del trabajador y pidió acciones urgentes del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad en la zona. La compañía señaló que el ataque estaría relacionado con estructuras criminales dedicadas a la extracción ilegal de minerales y al control de túneles clandestinos que históricamente han rodeado la operación minera.

“La minería ilegal y las organizaciones criminales asociadas representan una amenaza constante para la seguridad de nuestros trabajadores y de las comunidades”, manifestó la empresa en un comunicado.

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) también rechazó el atentado. Juan Camilo Nariño, presidente del gremio, pidió al Estado fortalecer las acciones de seguridad y combatir las economías ilícitas que se financian de la extracción ilegal de oro.

El Estado tiene la responsabilidad de asegurar la protección de los ciudadanos y de las personas vinculadas laboralmente al sector minero”, señaló Nariño, quien además pidió estrategias contundentes contra las organizaciones armadas que obtienen recursos de la explotación ilegal de minerales.

Un municipio marcado por la minería ilegal

Buriticá se convirtió durante la última década en uno de los principales epicentros de minería ilegal en Antioquia y Colombia. La riqueza aurífera del municipio atrajo tanto a grandes inversionistas como a estructuras criminales que hoy disputan el control de socavones, túneles y rutas de extracción clandestina.

La vereda Higabra, donde ocurrió el ataque, ha sido uno de los puntos más complejos de esta problemática. Habitantes del sector han denunciado durante años detonaciones constantes, excavaciones ilegales y riesgo permanente por la presencia de grupos armados y minería subterránea informal.

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La situación quedó en evidencia a finales de 2025, cuando un operativo de la fuerza pública dejó en evidencia 14 túneles para la extracción de oro ilegalmente. El presidente Gustavo Petro calificó la acción como “golpe más grande de la historia contra la minería ilegal”. 140 integrantes de la Séptima Brigada, 120 miembros de la Policía Nacional y drones artillados estuvieron involucrados en este megaoperativo que dejó sin 3 billones de pesos anuales a los actores ilegales que operaban los túneles.

Lea más: Guerra subterránea en mina de Buriticá se recrudece: mineros piden a gobierno Petro que grupos armados no sigan a sus anchas

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