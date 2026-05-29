Camila Osorio ilusiona a Colombia en Roland Garros: así es Anna Kalinskaya, su rival y exnovia de Jannik Sinner

La tenista colombiana Camila Osorio sigue escribiendo una destacada actuación en Roland Garros 2026. Luego de nueve años, una jugadora nacional vuelve a instalarse en la tercera ronda del Grand Slam parisino, algo que no ocurría desde la participación de Mariana Duque en 2017.
El nuevo reto para la cucuteña será este sábado en la madrugada de Colombia, cuando enfrente a la rusa Anna Kalinskaya, actual número 24 del ranking WTA y una de las jugadoras más peligrosas del circuito femenino.
Camila llega con antecedentes favorables ante la tenista europea. Ambas se han enfrentado en tres ocasiones y la colombiana domina el historial con dos victorias y una derrota. Osorio se impuso en Wimbledon 2021 y en Pekín 2025, ambas veces por marcador de 2-1, mientras que Kalinskaya ganó el duelo disputado en Guatemala en 2022 por 2-0.
Aunque el historial favorece a la colombiana, el partido promete ser uno de los más exigentes para Osorio en el torneo, especialmente por el gran nivel que ha mostrado la rusa durante la temporada.