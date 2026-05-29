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¿Qué pasó en las campañas de Paloma y Abelardo? Salidas y respaldos en cuestión de horas

Mientras la candidata del Centro Democrático recibió el respaldo por parte del expresidente César Gaviria, su campaña también enfrenta fisuras internas tras la deserción de uno de sus exjefes de debate, quien dio un paso al costado para sumarse a las filas de Abelardo de la Espriella.

  • Desde las dos campañas de derecha ha sido una semana de fuertes encuentros. Foto: Colprensa
    Desde las dos campañas de derecha ha sido una semana de fuertes encuentros. Foto: Colprensa
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 2 horas
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Los movimientos previos al día cero de las elecciones siguen dinamizando el tablero político. Desde nuevos apoyos que suman las campañas hasta desencuentros internos, todas buscan unir la mayor cantidad de fuerzas posible de cara a la primera vuelta. ¿Será suficiente?

Uno de esos respaldos lo dio el expresidente César Gaviria, quien invitó a votar por la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. El director del Partido Liberal argumentó su apoyo asegurando que ella le devolverá al país “la dignidad que este gobierno le arrebató”.

A través de un comunicado oficial, el líder liberal manifestó su sintonía con la agenda programática de Valencia. Resaltó, por ejemplo, sus propuestas en materia de justicia, economía, salud, inversión social y seguridad.

Sin embargo, dentro de la propia campaña de Paloma Valencia también hay “deserciones”. Uno de sus exjefes de campaña para la consulta del pasado 8 de marzo dio un paso al costado y anunció su apoyo a la candidatura del abogado Abelardo de la Espriella.

¿Qué dijo el expresidente?

En el documento, Gaviria lanzó fuertes cuestionamientos a la administración vigente de Gustavo Petro y enfatizó la importancia de la jornada electoral que se llevará a cabo en tan solo 48 horas.

“No podemos permitir que lo que vivimos estos cuatro años se repita, no podemos entregarles otros cuatro años a quienes convirtieron la paz en el mejor negocio de los violentos. Este domingo Colombia decide si se pone de pie o sigue de rodillas”, escribió en un comunicado.

El exmandatario también dirigió sus críticas hacia la gestión del orden público. En este punto, arremetió de frente contra la estrategia de seguridad del Ejecutivo y señaló al presidente Gustavo Petro de “ceder, suspender órdenes de captura, ofrecer zonas de ubicación temporal y premiar a los que disparan, mientras entierra a los que nos defienden”.

Finalmente, el jefe del Partido Liberal calificó de fracaso la principal bandera de paz del Gobierno con un balance contundente: “La ‘Paz Total’ no fue paz. Fue una guerra fratricida pactada contra la sociedad colombiana. Los resultados están a la vista: más muertos, más ataques, más territorio en manos de los violentos, cientos de kilómetros sembrados de coca, y más miedo en cada rincón de Colombia”, sostuvo.

Por otro lado, el partido Conservador también ratificó su apoyo a la candidatura de Paloma. Aseguraron en un comunicado que “hoy más que nunca, Colombia necesita carácter, orden y decisión. El Partido Conservador reafirma su respaldo a la fórmula presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Es momento de votar, movilizar y defender el futuro del país”.

El apoyo perdido de Paloma

Otro de los movimientos previos a este domingo fue el apoyo de Nicolás Cuevas, exsenador del Centro Democrático y quien se desempeñó como gerente nacional de la campaña presidencial de Paloma Valencia, a Abelardo de la Espriella.

A través de un pronunciamiento em su cuenta de X, Cuevas aseguró que durante años ha defendido “unas tesis que para mí son irrenunciables: seguridad, autoridad, libertad y oportunidades para todos los colombianos”, y recordó que fue “el primero en apoyar este proyecto” político (el de Paloma).

Sin embargo, Cuevas aseguró que con el paso de las semanas comenzaron a surgir diferencias profundas dentro del equipo de campaña. “Surgieron profundas diferencias sobre la conducción de la campaña, sus prioridades y su estrategia, que destruyeron lo que construimos con tanto esfuerzo”, afirmó.

En su declaración también lanzó cuestionamientos sobre el enfoque político que, según él, terminó tomando la campaña de Valencia. “Quien se equivoca de enemigo se equivoca de discurso. El enemigo no es otro que un proyecto continuista que tiene más del 60 % del territorio en manos de los bandidos”, sostuvo.

Y allí dijo que se va con De la Espriella, a quien calificó como “el único que ha sido capaz de generar un movimiento ciudadano auténtico, apasionado y genuino”.

“Por eso hoy anuncio mi voto por el Tigre e invito a los colombianos a respaldarlo masivamente”, señaló. Además, agregó que “la extrema coherencia del Tigre es la única garantía que tenemos de no caer en el estado fallido de Cepeda”.

Lea también: Tras eventos de Cepeda, CNE reitera a candidatos que está prohibido hacer reuniones en espacios abiertos

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