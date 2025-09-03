Así fue el atroz asesinato de un firmante de paz en Cocorná (Antioquia): van 31 este año en todo el país

La violencia vuelve a enlutar los procesos de paz y reconciliación en Colombia con el atroz asesinato de Jhon Fader Santiago Galvis, un firmante del Acuerdo de Paz de 2016, cuyo cuerpo fue hallado el pasado martes 2 de septiembre a orillas del río Cocorná, en la vereda San Antonio, a 25 minutos de la cabecera municipal de Cocorná, Oriente antioqueño. El cadáver de Jhon Fader presentaba múltiples impactos de bala y, de manera aún más cruel, signos de quemaduras que indicarían un intento de incineración, posiblemente con gasolina. Las heridas se concentraban en el pecho, las piernas y los brazos. Habitantes de la zona fueron quienes alertaron a las autoridades sobre el macabro hallazgo.



Quién era Jhon Fader Santiago Galvis

Jhon Fader Santiago Galvis, de 32 años, había estado vinculado al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Martín Villa, ubicado en Arauquita, Arauca, y actualmente, adelantaba su proceso de reincorporación de manera individual en Cocorná, Antioquia, a donde había llegado recientemente desde Arauca en 2024. La comunidad no tenía conocimiento de que hubiera tenido altercados con personas o grupos de la zona. El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante encargado de la Policía de Antioquia, confirmó el homicidio con arma de fuego y los indicios de incineración, indicando que un cuerpo élite investiga si el crimen está relacionado con su condición de firmante de paz. En la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, delinque la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo, así como bandas de carácter local, lo que constituye una de las principales hipótesis.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha señalado que, con el homicidio de Jhon Fader Santiago Galvis, ya son al menos 31 los firmantes de paz asesinados en Colombia en lo que va del 2025. La Corporación Nacional de Reincorporación Comunitaria (CNRC) lamentó su muerte, describiéndolo como “un ser humano que decidió apostarle a la reconciliación” y una “herida abierta en el corazón del Acuerdo de Paz”. Este lamentable suceso se suma a una serie de asesinatos de firmantes de paz en Antioquia en los últimos meses, que dejan en evidencia la constante vulnerabilidad que enfrentan aquellos comprometidos con la construcción de la paz en el departamento. Con el homicidio de Jhon Fader, ya son seis los firmantes del Acuerdo de Paz asesinados en Antioquia en 2025.

Ola de violencia contra firmantes en Antioquia

Solo en la última semana de abril, Antioquia registró tres homicidios de firmantes. El 19 de abril de 2025, fue asesinado José Francisco Romero Zamudio en Yondó, en la subregión del Magdalena Medio antioqueño. Romero, líder comunal e integrante del comité ganadero de la finca La Cristalina, fue atacado a tiros mientras se desplazaba en motocicleta para retirar su renta básica, parte de su proceso de reincorporación. Su crimen se sumó a los de William Viloria en Chigorodó y Robinson Gómez en Valdivia, ocurridos en la misma semana.