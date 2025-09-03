Así fue el atroz asesinato de un firmante de paz en Cocorná (Antioquia): van 31 este año en todo el país

La violencia vuelve a enlutar los procesos de paz y reconciliación en Colombia con el atroz asesinato de Jhon Fader Santiago Galvis, un firmante del Acuerdo de Paz de 2016, cuyo cuerpo fue hallado el pasado martes 2 de septiembre a orillas del río Cocorná, en la vereda San Antonio, a 25 minutos de la cabecera municipal de Cocorná, Oriente antioqueño.
El cadáver de Jhon Fader presentaba múltiples impactos de bala y, de manera aún más cruel, signos de quemaduras que indicarían un intento de incineración, posiblemente con gasolina. Las heridas se concentraban en el pecho, las piernas y los brazos. Habitantes de la zona fueron quienes alertaron a las autoridades sobre el macabro hallazgo.
