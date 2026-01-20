Polémica en Itagüí en evento de Álvaro Uribe, ¿por qué apagaron el parque principal?

La Alcaldía de Itagüí está en el centro de una controversia luego de que en el parque principal de ese municipio se realizara un evento político del Centro Democrático en el que esa colectividad denunció un supuesto sabotaje. La polémica se desató durante la noche del pasado lunes 19 de enero, cuando dicho partido realizó un mitin encabezado por el expresidente Álvaro Uribe y el senador y candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, Andrés Guerra Hoyos. Le puede interesar: Así está el partidor en Antioquia para elecciones legislativas del 8 de marzo Tal como quedó registrado en varios videos ciudadanos, pese a que la tarima en la que los líderes políticos hablaron estaba iluminada, los alrededores del parque principal estaban con escasa iluminación pública.

En medio de la situación, el candidato Guerra Hoyos realizó un acalorado discurso, en el que sostuvo que la oscuridad se trataría de un presunto sabotaje por parte de la administración municipal. “Si aquí estuviera presente, parado en esta tarima, Gustavo Petro o el senador Trujillo o Cepeda, este parque estaría iluminado desde las 6:00 de la tarde. Pero como es Álvaro Uribe y es la oposición pues nos apagaron hasta la luz del parque principal”, aseveró Guerra en un tono acalorado.

Lea también: Cepeda y De la Espriella, al frente en la pelea presidencial; Paloma lidera consulta: encuesta RCN Además de aludir a la cercanía entre el senador conservador Carlos Andrés Trujillo y el gobierno del presidente Gustavo Petro como una presunta explicación de la situación, el parlamentario planteó que la seguridad de los integrantes de su partido también se habría visto expuesta.

“La oposición se para de frente con claridad y les pido a ustedes que prendamos la luz de cada uno de nuestros celulares para darle seguridad a Álvaro Uribe, la oposición y decirle al alcalde Diego (Torres) que eso no se hace por respeto con la democracia”, añadió Guerra. Para conocer su versión sobre lo ocurrido, EL COLOMBIANO consultó con la Alcaldía de Itagüí, desde donde aseguraron no tener conocimiento de que ese día se iba a realizar el evento político. Siga leyendo: Tres aspirantes superan el umbral de firmas para la carrera presidencial, pero a seis ya les negaron la aspiración Por esta razón, la Alcaldía sostuvo que para el 19 de enero estaba programado el inicio del desmonte de los alumbrados navideños, razón por la cual tuvo que interrumpirse temporalmente el fluido eléctrico de algunas luminarias públicas ubicadas en el parque principal. La versión entregada por la Alcaldía fue que, de conocer con antelación que el Centro Democrático realizaría un mitin, habría reprogramado la desinstalación para que esta no coincidiera con el evento político. Así mismo, el gobierno local sostuvo que se habría tratado de una coincidencia y que el fluido eléctrico no habría estado interrumpido por más de 20 minutos. “Siempre hemos sido respetuosos con todos los partidos y movimientos, en el marco del buen uso del espacio público”, sostuvieron de la administración municipal.

