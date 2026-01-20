Polémica en Itagüí en evento de Álvaro Uribe, ¿por qué apagaron el parque principal?

La Alcaldía de Itagüí está en el centro de una controversia luego de que en el parque principal de ese municipio se realizara un evento político del Centro Democrático en el que esa colectividad denunció un supuesto sabotaje.
La polémica se desató durante la noche del pasado lunes 19 de enero, cuando dicho partido realizó un mitin encabezado por el expresidente Álvaro Uribe y el senador y candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, Andrés Guerra Hoyos.
Tal como quedó registrado en varios videos ciudadanos, pese a que la tarima en la que los líderes políticos hablaron estaba iluminada, los alrededores del parque principal estaban con escasa iluminación pública.