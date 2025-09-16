Corantioquia y Cemex hacen alianza para proteger especies en peligro de extinción en el río Alicante

En un paso para la consolidación de un futuro más sostenible para el departamento, Corantioquia, la autoridad ambiental en el centro de Antioquia, y la empresa de materiales para la construcción, Cemex, anunciaron esta semana una alianza estratégica.
Este acuerdo busca, según sus participantes, “unificar esfuerzos para promover la sostenibilidad territorial, fortalecer la cultura y la gobernanza ambiental, y asegurar el cumplimiento de la legalidad en los territorios”.