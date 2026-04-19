En la variante a Caldas van nueve muertos en 2026: es la vía más letal del Valle de Aburrá

Dos menores de edad que venían desde el Huila acabaron debajo de un camión. Otros dos jóvenes fallecieron tras un choque con un bus intermunicipal. Una mujer fue arrollada por una volqueta. Esos son los relatos que se cuentan de las historias de los accidentes de tránsito en la variante a Caldas, un corredor de 10 kilómetros que comunica a Medellín, el Eje Cafetero y el sur del país, y en el cual este año se contabilizan nueve víctimas.
Las cifras de este corredor vial, si solo se cuentan los tramos del Valle de Aburrá, distan mucho de otros similares como la vía al Túnel de Occidente, donde van dos víctimas este año, y la vía Las Palmas, que entre Medellín y Envigado no ha tenido fallecidos.
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De acuerdo con los reportes judiciales, todas las víctimas se han presentado en la calzada que va de Caldas hacia Medellín, debido a que este tramo es en descenso y, según comerciantes y personas que residen cerca del corredor, tanto carros como motos transitan a más de los 80 kilómetros por hora permitidos.