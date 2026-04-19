En la variante a Caldas van nueve muertos en 2026: es la vía más letal del Valle de Aburrá

Dos menores de edad que venían desde el Huila acabaron debajo de un camión. Otros dos jóvenes fallecieron tras un choque con un bus intermunicipal. Una mujer fue arrollada por una volqueta. Esos son los relatos que se cuentan de las historias de los accidentes de tránsito en la variante a Caldas, un corredor de 10 kilómetros que comunica a Medellín, el Eje Cafetero y el sur del país, y en el cual este año se contabilizan nueve víctimas. Las cifras de este corredor vial, si solo se cuentan los tramos del Valle de Aburrá, distan mucho de otros similares como la vía al Túnel de Occidente, donde van dos víctimas este año, y la vía Las Palmas, que entre Medellín y Envigado no ha tenido fallecidos. Le puede interesar: Susto en Envigado: vehículo quedó al borde de caer desde un parqueadero en altura De acuerdo con los reportes judiciales, todas las víctimas se han presentado en la calzada que va de Caldas hacia Medellín, debido a que este tramo es en descenso y, según comerciantes y personas que residen cerca del corredor, tanto carros como motos transitan a más de los 80 kilómetros por hora permitidos.

Distribución de las víctimas

Una de las particularidades de esta vía es que en todo el tramo, entre Ancón Sur y las partidas de Primavera, son cuatro las autoridades que atienden los siniestros, dependiendo del sector, razón que lleva, en algunos casos, a las confusiones estadísticas. Hay unos tramos que son atendidos por la concesión vial Covipacífico, de la mano de la Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia, y otros son responsabilidad de las secretarías de movilidad de Sabaneta, La Estrella y Caldas.

En este accidente, el 18 de marzo, dos menores, de 15 y 17 años, murieron arrollados. FOTO Cortesía

En los tramos que son concesionados, principalmente en Caldas y La Estrella, han muerto cinco personas en siniestros viales, según la concesión vial. Dos de ellos quedaron en tramos de Caldas y los otros tres en La Estrella. El caso más reciente atendido por los policías ocurrió el 18 de marzo en el Centro Poblado La Tablaza (La Estrella), donde fallecieron Erik Santiago Amaya Jara, de 15 años, y Yeri Santiago Bahamón Bastidas, de 17. Estos dos menores se transportaban en una moto desde Neiva, Huila, y cuando pasaban por la Curva de Don Danilo, se cayeron. En ese momento pasaba un tractocamión que les provocó la muerte. Los agentes de la Secretaría de Movilidad de Sabaneta, que tienen potestad en todo el tramo de su jurisdicción, han atendido dos muertes, ambas el pasado 1 de abril, cuando fallecieron Alejandro Sánchez y Román Guzmán, hecho registrado en el kilómetro 62+900, entre los sectores Pan de Azúcar y Cafetal.

Los guardas de La Estrella atendieron a otras dos víctimas. Una de ellas, una mujer que fue arrollada por una volqueta, a la altura del sector Rancho de Lata, y otro, un hombre que se golpeó contra el separador en la recta de la empresa Espumas Medellín. Los últimos partícipes en la atención de estos siniestros son los funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Caldas, que en el tramo que le corresponde, todavía no les ha tocado atender casos con víctimas fatales. En cuanto a los lesionados, las autoridades han atendido a 23 personas en todo el corredor vial, en algunos casos con orden de remisión a centros asistenciales.

¿La llenarán de fotomultas?

A raíz de estos números de accidentalidad, que preocupan tanto a las tres alcaldías por donde pasa la vía, como a la propia concesión vial, ya se está hablando de la implementación de cámaras de fotodetección en todas las jurisdicciones. Cabe destacar que Sabaneta comenzó a imponer sanciones con la cámara de fotodetección en el sector Pan de Azúcar, en ambos sentidos, desde el 17 de noviembre del año pasado, con el fin de captar, como principal infracción, los excesos de velocidad, sin dejar de lado a quienes no cuenten con Soat y revisión técnico mecánica vigente, o los vehículos de carga que transiten por la calzada izquierda. La Alcaldía de Caldas, que también cuenta con fotodetecciones en su jurisdicción desde el 2 de febrero de este año, pero en la carrera 50 (Vía Vieja), también anunció que está en la tarea de instalar cámaras para ver si se bajan los números de muertos. Lea además: Imprudencia habría causado aparatoso choque de buses que dejó once heridos en el Centro de Medellín Incluso ya tienen el punto y será donde están ubicados los dos puentes peatonales. Hasta el momento, se avanza con el montaje de la estructura para empezar con las pruebas, pero no hay fecha de inicio de operación. Por su parte, en La Estrella apenas se está analizando la implementación de estos dispositivos, por lo que anunciaron que se está estudiando si se comienzan los trámites correspondientes con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), entidad encargada de autorizar la instalación. Mariana Rivera Vásquez, secretaria de Movilidad siderense, manifestó: “Somos el único municipio del sur del Valle de Aburrá sin fotodetecciones, pero nos estamos viendo obligados a revisar esta situación porque la siniestralidad ha sido alta”.

Dos personas murieron en un accidente contra un bus en este corredor, pero en el tramo de Sabaneta. FOTO Cortesía