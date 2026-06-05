Puerto Antioquia recibe aval para exportar café y acerca el grano a los mercados internacionales

El café colombiano tendrá una nueva puerta de salida hacia los mercados internacionales, puesto que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) expidió la Resolución 7995 del 3 de junio de 2026, mediante la cual habilitó oficialmente a Puerto Antioquia como lugar autorizado para la exportación del grano, una decisión que podría traducirse en menores costos logísticos y tiempos de transporte para miles de productores y exportadores del país. La autorización representa un paso clave para la nueva terminal portuaria ubicada en el golfo de Urabá, que desde ahora podrá integrarse a una de las cadenas exportadoras más importantes de Colombia. La habilitación se produjo luego de un proceso de evaluación técnica liderado por la Federación Nacional de Cafeteros, entidad encargada de verificar que la infraestructura cumpliera con los requisitos exigidos para el manejo del producto. La noticia tiene especial relevancia para Antioquia, departamento que concentra cerca del 14% de las exportaciones nacionales de café. Con la entrada de Puerto Antioquia a la red de terminales autorizadas, buena parte de esa producción podrá movilizarse a través de una infraestructura más cercana a las zonas cafeteras del departamento. Le puede interesar: La carretera que cambiará cómo Colombia exporta: esto es lo que falta para que Autopistas del Urabá quede lista

Una ventaja logística para Antioquia y el Eje Cafetero

De acuerdo con Puerto Antioquia, la terminal se encuentra aproximadamente 350 kilómetros más cerca de los principales centros de producción y consumo del país que otros puertos del Caribe colombiano, lo que podría representar una reducción importante en tiempos de transporte y costos operativos. Los beneficios también alcanzarían a los productores del Eje Cafetero. Según la compañía, la distancia para movilizar la carga hacia el puerto podría disminuir hasta en un 36%, gracias tanto a la ubicación estratégica de la terminal como a la infraestructura vial que conecta esta región con Urabá. Para un sector que compite en mercados internacionales cada vez más exigentes, cualquier reducción en costos logísticos tiene impacto directo sobre la competitividad del producto colombiano frente a otros países productores.

Infraestructura lista para atender el café colombiano

Ginna Castro, vicepresidenta Comercial de Puerto Antioquia, aseguró que la terminal fue diseñada desde su etapa de construcción para atender operaciones especializadas de comercio exterior, incluyendo las exportaciones de café. “Hoy oficialmente les confirmamos que ya hemos sido habilitados como terminal para exportaciones de café. Nuestra infraestructura ha sido concebida en su diseño y fase constructiva para facilitar las operaciones de comercio exterior de café. Nuestras bodegas, bahías, equipos, cámaras, sistemas de seguridad y procesos están listos para atender el café colombiano”, afirmó la directiva. Castro también destacó que la habilitación fue posible gracias al trabajo conjunto con la DIAN y la Federación Nacional de Cafeteros, que emitió su concepto favorable durante abril de este año. La directiva extendió además una invitación a exportadores, comercializadores internacionales y compradores extranjeros para que comiencen a utilizar la nueva terminal como punto de salida para el grano colombiano. Lea más: El Café de Colombia vuelve al ciclismo mundial: patrocinará al equipo de Egan

Una nueva ruta para uno de los principales productos de exportación