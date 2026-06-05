Puerto Antioquia recibe aval para exportar café y acerca el grano a los mercados internacionales

El café colombiano tendrá una nueva puerta de salida hacia los mercados internacionales, puesto que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) expidió la Resolución 7995 del 3 de junio de 2026, mediante la cual habilitó oficialmente a Puerto Antioquia como lugar autorizado para la exportación del grano, una decisión que podría traducirse en menores costos logísticos y tiempos de transporte para miles de productores y exportadores del país.
La autorización representa un paso clave para la nueva terminal portuaria ubicada en el golfo de Urabá, que desde ahora podrá integrarse a una de las cadenas exportadoras más importantes de Colombia. La habilitación se produjo luego de un proceso de evaluación técnica liderado por la Federación Nacional de Cafeteros, entidad encargada de verificar que la infraestructura cumpliera con los requisitos exigidos para el manejo del producto.
La noticia tiene especial relevancia para Antioquia, departamento que concentra cerca del 14% de las exportaciones nacionales de café. Con la entrada de Puerto Antioquia a la red de terminales autorizadas, buena parte de esa producción podrá movilizarse a través de una infraestructura más cercana a las zonas cafeteras del departamento.
Le puede interesar: La carretera que cambiará cómo Colombia exporta: esto es lo que falta para que Autopistas del Urabá quede lista