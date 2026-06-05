Partidarios de Cepeda se manifestaron frente a sede de campaña de De la Espriella en Bogotá: “fue intimidante, pero no hubo vandalismo”

Un intercambio de palabras, gritos y arengas se registró entre seguidores de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella a las afueras de la sede de campaña de este último en Bogotá. En los diferentes videos en redes sociales se puede ver a quienes llegan a la sede con afiches de Iván Cepeda.
Y es que el tono viene subiendo desde que ambos candidatos pasaron a la segunda vuelta. En ambos discursos, se señalaron el uno al otro. Cepeda no bajó a De la Espriella de “fascista”, “homófobo” y “misógino”, mientras que el abogado le dijo “impedido”.
De la Espriella pasó a segunda vuelta con el 43,74% con 10.361.499 millones de votos, y el candidato del Pacto Histórico con 40,90%; 9.688.361 millones. Desde eso, se han vuelto a ver manifestaciones en las calles de diferentes ciudades, sobre todo en Bogotá.