Procuraduría halló 290 procesos contra Petro sin avances en la Comisión de Acusación

Esta semana, delegados de la Procuraduría General de la Nación realizaron una inspección a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La finalidad de la visita fue revisar el estado de las investigaciones y procesos contra el presidente de la República, Gustavo Petro.
Vale recordar que recientemente el procurador Gregorio Eljach había solicitado el avance de esos casos, pero la respuesta que encontró fue más bien poca.
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Según contó la periodista Maritza Aristizábal en el termómetro político de Noticias RCN, al Ministerio Público le tocó ir hasta la Cámara de Representantes en el Congreso con tres procuradores delegados, quienes estuvieron entre las 10:30 de la mañana y la 1 de la tarde en ese lugar.