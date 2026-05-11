Renault-Sofosa apunta a exportar 28.000 vehículos este año

En un contexto de reconﬁguración de las cadenas globales, la compañía Renault-Sofasa ha convertido su planta de Envigado, Antioquia, en una plataforma industrial con vocación exportadora. La estrategia combina nearshoring, integración de proveedores regionales y uso intensivo de tratados comerciales para posicionar a Colombia como nodo automotriz en América Latina.
La compañía articula una red con cerca de 18 países y aprovecha acuerdos como Mercosur, Alianza del Pacíﬁco y el TLC con México para acceder a mercados en condiciones competitivas. Este último se ha vuelto prioritario, debido a que las exportaciones pasaron de 2.974 vehículos en 2024 a 6.647 en 2025 y podrían acercarse a 19.000 unidades en 2026.
El rediseño logístico ha sido determinante. La operación adoptó esquemas de round trip entre Cartagena y Medellín, combinando exportaciones con importaciones en equipos multipropósito. “Uno de los cambios más relevantes ha sido optimizar los recorridos logísticos combinando exportaciones con importaciones, implementando esquemas de round trip en el corredor Cartagena–Medellín”, dijo la empresa.