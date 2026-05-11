Renault-Sofosa apunta a exportar 28.000 vehículos este año

En un contexto de reconﬁguración de las cadenas globales, la compañía Renault-Sofasa ha convertido su planta de Envigado, Antioquia, en una plataforma industrial con vocación exportadora. La estrategia combina nearshoring, integración de proveedores regionales y uso intensivo de tratados comerciales para posicionar a Colombia como nodo automotriz en América Latina. La compañía articula una red con cerca de 18 países y aprovecha acuerdos como Mercosur, Alianza del Pacíﬁco y el TLC con México para acceder a mercados en condiciones competitivas. Este último se ha vuelto prioritario, debido a que las exportaciones pasaron de 2.974 vehículos en 2024 a 6.647 en 2025 y podrían acercarse a 19.000 unidades en 2026. El rediseño logístico ha sido determinante. La operación adoptó esquemas de round trip entre Cartagena y Medellín, combinando exportaciones con importaciones en equipos multipropósito. “Uno de los cambios más relevantes ha sido optimizar los recorridos logísticos combinando exportaciones con importaciones, implementando esquemas de round trip en el corredor Cartagena–Medellín”, dijo la empresa.

El resultado es signiﬁcativo con menos trayectos vacíos, menores costos y mayor eﬁciencia operativa. A esto se suma una coordinación más estrecha entre áreas comerciales, industriales y logísticas, que permite anticipar volúmenes y cumplir con mayor precisión los despachos. “Renault-Sofasa ha venido consolidando una operación que le permite a Colombia ganar relevancia como un hub regional de manufactura y exportación automotriz, en línea con las tendencias de nearshoring”, detalló la empresa. En el frente aduanero, la optimización de regímenes para importación de piezas ha reducido costos financieros y acelerado procesos. Este entorno se complementa con instrumentos como el CERT, clave para industrias intensivas en capital y tecnología. “Parte clave de este enfoque ha sido integrar cada vez más proveedores regionales y trabajar de forma articulada con actores logísticos, lo que ha permitido encontrar eﬁciencias en toda la cadena”, precisó Sofasa. Con más de 25 proveedores locales integrados, la planta de Envigado se consolida como el corazón manufacturero de Renault en la región. La meta de la compañía es exportar más de 28.000 vehículos en 2026, equivalentes al 64% de su producción, y aﬁanzar a Colombia como hub competitivo en el nuevo mapa industrial.

Juan Camilo Vélez, presidente y director General de Renault-Sofasa