Un día como hoy 8 de octubre

HACE 20 AÑOS: EL BARRO ENLUTÓ A BELLO Bello ha escrito una de las peores páginas de dolor, horror y pánico. Los muertos ascienden a 19 y se reportan 24 desaparecidos tras la avalancha de la quebrada El Barro, que dejó desolación en el sector de Hato Viejo. En la parte alta de la quebrada se produjo un deslizamiento, lo que taponó el cauce y luego vino la avalancha. HACE 50 AÑOS: EMPLAZADO EL MINJUSTICIA La Corte Suprema de Justicia emplazó al ministro de Justicia, Samuel Hoyos Arango, para que comparezca ante ese alto tribunal en un plazo de 10 días para que se ratifique en sus declaraciones, las cuales en concepto de magistrados y jueces, envuelve graves acusaciones al vincularlos con el narcotráfico.