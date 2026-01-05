x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Exvicepresidente Francisco Santos dijo estar “absolutamente seguro de que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

Para el exembajador colombiano resulta evidente que hubo una especie de acuerdo entre la administración de Donald Trump y la ahora presidenta encargada de Venezuela para dar inicio a una transición sin Nicolás Maduro.

  • El exvicepresidente Francisco Santos se pronunció sobre la situación política de Venezuela. FOTOS: XINHUA-AFP-COLPRENSA
    El exvicepresidente Francisco Santos se pronunció sobre la situación política de Venezuela. FOTOS: XINHUA-AFP-COLPRENSA
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

05 de enero de 2026
bookmark

“No lo sacaron, lo entregaron. Estoy absolutamente seguro de que lo entregó Delcy Rodríguez”, fueron las declaraciones del exvicepresidente Francisco (Pacho) Santos sobre la intervención militar realizada en la madrugada del 3 de enero por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que tuvo como resultado la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El también exembajador se refirió a la situación judicial del líder del régimen venezolano y a la forma en que —según su criterio— fue traicionado por su círculo más cercano. Maduro y su esposa comparecieron este 5 de enero en una audiencia en Nueva York, al mismo tiempo en que Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta encargada de Venezuela, un movimiento que generó sospechas en el político colombiano.

Entérese: Delcy Rodríguez toma juramento como la cabeza de la dictadura chavista mientras apela a la narrativa de “héroes secuestrados”

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo Rodríguez en su juramento. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”. En paralelo, miles de personas marcharon en Caracas para pedir la liberación de Maduro y Cilia Flores, la primera dama. “¡Maduro aguanta, que Venezuela se levanta!”, coreaban los manifestantes bajo el fuerte sol caraqueño.

¿Delcy Rodríguez entregó a Nicolás Maduro a Estados Unidos?

Francisco Santos expresó en una conversación con NTN24 lo siguiente: “Esta fue una operación en la que lo entregan y, obviamente, montan todo el escenario. Segundo, el presidente Trump dijo que Delcy sería la de la transición y ella tiene absolutamente claro el papel que va a jugar. Tercero, va a tratar de ganarse un poco de independencia”.

El exvicepresidente colombiano habló un poco del papel de la Nobel de la Paz María Corina Machado, de quien aseguró que tendrá un desafío importante, ya que “debe ganarse un espacio” con el presidente estadounidense.

“Trump fue muy pragmático y ya tomó tres decisiones: me llevo a Maduro, monto una transición con alguien del régimen y busco la financiación y ganancia de las empresas petroleras”, agregó Santos al medio citado.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, de 56 años, se convirtió en 2018 en la vicepresidenta y primera en la línea de sucesión. Ella ha tenido el control de la economía, que maneja alejada del dogma chavista de férreos controles, además del petróleo vital en el país con las mayores reservas de crudo del mundo.

“El trabajo que va a tener que hacer María Corina es irse para Florida y trabajar con Carlos Antonio Giménez —representante de EE. UU. por el distrito 28 del Congreso de Florida desde 2023— y con María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, concluyó Francisco Santos.

Con información de AFP*

Lea más: Finalizó primera audiencia contra Nicolás Maduro donde se declaró no culpable: en marzo volverá a la Corte

Temas recomendados

Internacional
Dictaduras
Justicia
Política
Virales
Industria militar
Judicial
Izquierda
Geopolítica
Entrevistas
Vicepresidencia
Mundo
Operaciones
régimen
Dictadura
Venezuela
Estados Unidos
Francisco Santos
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida