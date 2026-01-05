Exvicepresidente Francisco Santos dijo estar “absolutamente seguro de que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

“No lo sacaron, lo entregaron. Estoy absolutamente seguro de que lo entregó Delcy Rodríguez”, fueron las declaraciones del exvicepresidente Francisco (Pacho) Santos sobre la intervención militar realizada en la madrugada del 3 de enero por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que tuvo como resultado la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El también exembajador se refirió a la situación judicial del líder del régimen venezolano y a la forma en que —según su criterio— fue traicionado por su círculo más cercano. Maduro y su esposa comparecieron este 5 de enero en una audiencia en Nueva York, al mismo tiempo en que Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta encargada de Venezuela, un movimiento que generó sospechas en el político colombiano.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo Rodríguez en su juramento. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”. En paralelo, miles de personas marcharon en Caracas para pedir la liberación de Maduro y Cilia Flores, la primera dama. “¡Maduro aguanta, que Venezuela se levanta!”, coreaban los manifestantes bajo el fuerte sol caraqueño.