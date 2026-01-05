El ‘reversazo’ en el discurso de Delcy Rodríguez y su nuevo papel en la estrategia de EE. UU., ¿qué pasó con María Corina?

La recién juramentada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó inicialmente calificando como un “secuestro ilegal e ilegítimo” la operación de Estados Unidos que sacó del país a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Sin embargo, horas después moderó su discurso y hoy emerge como una ficha clave en la estrategia de Washington. Rodríguez, un alfil del chavismo desde hace más de una década, es la perfilada por Donald Trump y Marco Rubio para llevar a cabo la siguiente fase. “Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE. UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia”, afirmó Rodríguez en un comunicado transmitido en a través de su canal de Telegram.



El 'reversazo´de Delcy Rodríguez se dio justo al tiempo en el que Marco Rubio, en entrevistas con medios estadounidenses que se llevaron a cabo durante este domingo, confirmó que Estados Unidos pondrá la pondrá a prueba. No obstante, su mensaje fue contundente: "Los juzgaremos por lo que hagan". Lo contradictorio, además, es que desde un inicio se descartó por parte de Estados Unidos la figura de la máxima líder de la oposición, María Corina Machado, como una posibilidad para que entrara inmediatamente a jugársela por el poder del gobierno en Venezuela. Sin embargo, esto tendría una respuesta encaminada hacia una estratégica política, más que tratarse simplemente de un guiño directo al régimen. Para Víctor Mijares, profesor Asociado de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de Los Andes, este cambio en el discurso de Rodríguez, sucede "porque se dio cuenta de que no era un bluff la presencia militar en el Caribe". Según explicó, Rodríguez entendió que "efectivamente estarán dispuestos a usar la fuerza de ser necesario para alcanzar sus objetivos".

Añadió, que a la dirigente chavista “le conviene más cambiar el discurso, comenzar a ser un poco, al menos aparentemente, más dócil”. No obstante, advirtió que esta estrategia podría generar tensiones internas dentro del chavismo, como lo es con, por ejemplo Diosdado Cabello. Este reconocimiento de Estados Unidos le daría entonces a Rodríguez un margen de maniobra tanto interna como externamente. “Le permite tener la posibilidad de jugar con un discurso interno de fuerza, mientras que externamente y en la práctica podrían comenzar a verse cambios significativos en la relación con Estados Unidos”, dijo. Entre esos cambios, anticipó que “lo primero que vamos a ver va a ser movimientos en materia energética y un mayor posicionamiento de las empresas americanas de petróleo”.



Por otro lado, Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, estarían privilegiando una interlocución con Delcy Rodríguez por considerarla la representante del poder efectivo en Venezuela. "Trump y Rubio prefieren a Rodríguez porque representa el poder real en Venezuela. Lamentablemente, Venezuela sigue dominada por el aparato chavista. Todas las estructuras del Estado a nivel nacional, estadal, municipal, todas las instituciones del Estado son controladas por los chavistas", señaló.

¿Y María Corina?

Desde la perspectiva de Mijares, la administración Trump habría optado por una salida “pragmática y realista” al buscar a Rodríguez para este cambio. Y si bien, Machado es la cara visible de la oposición venezolana, en este momento “carece de control institucional”. “María Corina representa la voluntad del pueblo venezolano y Edmundo González Urrutia es el presidente electo por los venezolanos, pero en términos concretos no tiene incapacidad de ejercer poder real”, aseguró el experto del Rosario. Asimismo lo confirma Mijares, “María Corina en este momento no tiene ese poder, a pesar de que tiene el apoyo popular muy por encima de Delcy o cualquier otra figura política en Venezuela (...), pero no está en el país y no tiene el control real”, explicó. No obstante, ambos expertos rechazaron cualquier intento de minimizar el papel de la líder opositora. “Relativizar, desdibujar e incluso señalar casi que con grosería el papel que juega María Corina es inaceptable”, advirtió Ronal Rodríguez.

“No es una mujer de fiar”

Además, el analista afirmó que todavía existen reparos contra la nueva presidenta interina y el chavismo. "El chavismo y particularmente Delcy Rodríguez, no es una mujer de fiar. (...) La experiencia que tenemos desde Colombia, es que no es una mujer que sostenga la palabra. Todo lo contrario, instrumentaliza las circunstancias. Es una mujer dogmática dentro del chavismo y ella va a buscar la supervivencia de la revolución bolivariana, no la transición política y el retorno a la democracia en Venezuela", sostiene. Y que, finalmente, puede que se dé un escenario más negativo en la resolución de este evento histórico: un eventual pacto entre Washington y Caracas motivado por intereses energéticos. "El peor de los escenarios posibles es que los Estados Unidos pacte con la dictadura a cambio de los intereses energéticos que tiene sobre Venezuela. Sería quizá uno de los peores o el peor escenario que podríamos tener en la región", puntualizó el experto. Ante todo lo ocurrido durante este fin de semana hay dos cosas claras: Maduro y su esposa están en Nueva York encarcelados y ahora apenas inicia el proceso de transición de gobierno que tanto se ha buscado en Venezuela. Las preguntas son entonces ¿cómo, con quiénes y cuándo? Solo el tiempo lo dirá.