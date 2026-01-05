Kia y BYD dieron el batacazo en venta de carros en 2025 y ya tienen el 17,7% del mercado

Con una recomposición clara del liderazgo y de las preferencias de compra, el sector automotor del país cerró 2025 con cifras que no se veían desde antes de la pandemia. Kia se convirtió en la marca más vendida, mientras que la china BYD logró entrar al top-10, impulsada por el boom de los eléctricos. El resultado fue un mercado más competitivo, menos concentrado y con un consumidor dispuesto a cambiar de marca, tecnología y segmento.

De acuerdo con el Informe de Registro de Vehículos de Fenalco y la Andi, entre enero y diciembre de 2025 se matricularon 254.205 carros nuevos, un crecimiento del 26,5% frente a 2024. Solo diciembre dejó 30.135 unidades, el mejor mes desde 2019, confirmando que el cierre del año tuvo un fuerte dinamismo del consumo.

El cambio más visible estuvo en el ranking de marcas. Kia lideró en 2025 con 34.063 unidades vendidas, una participación del 13,4% y un crecimiento anual del 40,7%. Renault quedó muy cerca, con el 13,2%, mientras que Toyota perdió terreno y cerró con una caída del 12,2% en sus matrículas, y una tajada de 9,3% en el sector.

El caso de BYD resumió buena parte de la transformación, pues la marca china matriculó 10.884 vehículos, más del doble que en 2024, con un crecimiento del 137,2%, lo que le permitió ubicarse en el décimo lugar del ranking general, con el 4,3% del mercado; además, encabezó en comercialización de eléctricos. Este reordenamiento también se reflejó en otras marcas: Hyundai creció 62,4%, Volkswagen 34,6% y Suzuki 28%, en un año en el que el consumidor priorizó SUVs compactos, eficiencia y nuevas tecnologías.