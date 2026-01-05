Nuevos impuestos de Petro golpean a Antioquia: la FLA perdería $40.000 millones

El panorama para los consumidores de licores y los ingresos que de estos se derivan para salud y educación en los departamentos dio un giro drástico tras la expedición del Decreto 1474 por parte del Ministerio de Hacienda. Esta medida, adoptada bajo el marco de una emergencia económica, busca cubrir el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación para el año 2026. Sin embargo, el impacto inmediato no solo se siente en las tiendas, bares y estancos de Antioquia desde el 1 de enero, sino en las cuentas de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y la Gobernación, que estiman pérdidas de más de $40.000 millones.
Según lo dispuesto por el Gobierno Nacional, el IVA para los licores fuertes, como el aguardiente, el ron, el whisky y el brandy, pasará de una tarifa del 5% al 19%. A este incremento se suma un ajuste en el impuesto al consumo, que ahora se fijará en un 30% sobre el valor total de cada botella. Estas cifras se traducen en un aumento considerable del precio final.
Para ponerlo en términos claros, una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml, que actualmente tiene un costo cercano a los $50.000, podría pasar a valer aproximadamente $63.000. La FLA ha señalado que solo por concepto de impuestos, esta botella que antes pagaba $17.500 ahora deberá tributar cerca de $33.000, lo que representa un incremento del 50% para el bolsillo del ciudadano. Por su parte, el Ron Medellín experimentará un alza del 48%; mientras que una botella de whisky que hoy cuesta $63.980 llegará a los $94.690.