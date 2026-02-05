Un día como hoy 6 de febrero

URIBE CIERRA FILAS POR SUS CANDIDATOS

El presidente Álvaro Uribe anunció que inscribirá su candidatura para ayudar en la tarea de elegir un Congreso que respalde sus iniciativas de gobierno, de cara a la campaña por su reelección. En entrevista concedida al periódico Ahora, el mandatario dijo que trabajará para que la campaña se centre en el tema programático.