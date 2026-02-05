Un día como hoy 6 de febrero

HACE 20 AÑOS: URIBE CIERRA FILAS POR SUS CANDIDATOS El presidente Álvaro Uribe anunció que inscribirá su candidatura para ayudar en la tarea de elegir un Congreso que respalde sus iniciativas de gobierno, de cara a la campaña por su reelección. En entrevista concedida al periódico Ahora, el mandatario dijo que trabajará para que la campaña se centre en el tema programático. HACE 50 AÑOS: CONVOCAN JURISTAS PARA REDACTAR CONSTITUYENTE El ministro de Justicia, Samuel Hoyos, anunció que el gobierno ha decidido convocar para el próximo martes una comisión de juristas de todos los grupos y partidos políticos, a fin de dar comienzo a la redacción del anteproyecto sobre la Asamblea Nacional Constituyente.