x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 30 de enero

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

  • Un día como hoy 30 de enero
  • Un día como hoy 30 de enero
  • Un día como hoy 30 de enero
hace 1 hora
bookmark

HACE 20 AÑOS

Un día como hoy 30 de enero

ROGER FEDERER CONFIRMÓ QUE ES AMO Y SEÑOR DEL TENIS

Ya más tranquilo, después de llorar como un niño cuando recibió el trofeo, el suizo Roger Federer exhibe su galardón ante los aficionados del Abierto de tenis de Australia. Es su séptimo título de Grand Slam y apenas tiene 24 años. El tenis mundial tiene en Federer a un campeón de primerísimo nivel.

HACE 50 AÑOS

Un día como hoy 30 de enero

“NO PROCEDEREMOS A LA LIGERA A LEVANTAR EL ESTADO DE SITIO”

En respuesta al cable que el Comité Intergremial de Antioquia le dirigió el pasado 27 de enero, en el cual le solicita no levantar el estado de sitio en esta sección del país, el presidente Alfonso López Michelsen reiteró que “jamás procederemos a tomar una decisión a la ligera sin tener en cuenta elementos objetivos”.

