Un día como hoy 25 de febrero

HACE 20 AÑOS: MURIÓ PEDRO JUAN MORENO El aspirante al senado y exsecretario de Gobierno de Antioquia Pedro Juan Moreno Villa y otras tres personas murieron en un accidente del helicóptero en el que se transportaban en zona rural de Mutatá, en la región de Urabá. También perecieron Juan Gilberto Moreno Jaramillo, Ana María Palacio y Jaime Taborda. HACE 50 AÑOS: IGLESIA DE AMÉRICA LATINA CONDENA EL MILITARISMO La Iglesia Latinoamericana condenó enégicamente el creciente militarismo en el continente, y denunció esta situación como alentadora de las tremendas diferencias sociales y económicas que se están afrontando y que afectan especialmente a las clases sociales de menores ingresos.