Un día como hoy 25 de febrero

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 25 de febrero

MURIÓ PEDRO JUAN MORENO

El aspirante al senado y exsecretario de Gobierno de Antioquia Pedro Juan Moreno Villa y otras tres personas murieron en un accidente del helicóptero en el que se transportaban en zona rural de Mutatá, en la región de Urabá. También perecieron Juan Gilberto Moreno Jaramillo, Ana María Palacio y Jaime Taborda.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 25 de febrero

IGLESIA DE AMÉRICA LATINA CONDENA EL MILITARISMO

La Iglesia Latinoamericana condenó enégicamente el creciente militarismo en el continente, y denunció esta situación como alentadora de las tremendas diferencias sociales y económicas que se están afrontando y que afectan especialmente a las clases sociales de menores ingresos.

