Un día como hoy 21 de abril

LA PENA DE MUERTE SIGUE VIVA Y COLEANDO

La pena de muerte fue aplicada a 2.148 personas en 2005, dice Amnistía Internacional. La cifra es menor a 2004, y más alta que 2003. Este año existen pocas posibilidades de que se presente una reducción. Hay 20.000 personas sentenciadas. China es el país que más la aplicó, seguida por Irán, Arabia Saudita y EE.UU.