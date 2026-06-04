Murió Marjane Satrapi, autora de la novela gráfica Persépolis que convirtió el exilio iraní en arte universal

Desde la muerte de Ripa, ocurrida el 8 de abril del año pasado, el perfil de Instagram de Satrapi consistió casi exclusivamente en una serie de imágenes que deletreaban la frase “porque perdí al amor de mi vida” , junto a una fotografía de su esposo y el anuncio de la Fundación de Cine Ripa-Satrapi, creada para apoyar a estudiantes extranjeros que quisieran formarse en París.

La artista iraní Marjane Satrapi, autora de la premiada novela gráfica Persépolis (2000) , “murió de tristeza”. Así lo comunicó un miembro de su círculo cercano a la agencia de prensa AFP : “Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después de la muerte de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”. Tenía 56 años.

Su obra más conocida, Persépolis , recorre su infancia en Teherán bajo las restricciones impuestas por el gobierno islámico tras la revolución de 1979 , el momento en que sus padres la enviaron a Europa y el inicio de una vida en el exilio que se convertiría en el motor de toda su narrativa.

Satrapi nació en 1969 en Rasht, en el norte de Irán, y llegó a Francia en 1994. Obtuvo la nacionalidad francesa en 2006.

La adaptación cinematográfica de la novela gráfica, codirigida con Vincent Paronnaud, ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes en 2007 y fue nominada al Óscar. “Aunque esta es una película universal, quiero dedicar este premio a todos los iraníes”, dijo en su momento Satrapi al recibir el galardón.

El presidente francés Emmanuel Macron la describió como “una gran artista que convirtió su infancia iraní en un relato universal”. Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, fue más preciso en el dolor: “Marjane era una artista extraordinaria y una mujer encantadora que encarnaba la alegría de la creación y la tristeza del exilio y los recuerdos dolorosos”.

Satrapi fue una crítica sistemática del gobierno teocrático iraní y una defensora activa de las protestas desatadas tras la muerte en custodia de Mahsa Amini en 2022. Participó en manifestaciones en París y compiló relatos gráficos sobre el movimiento Mujer, Vida, Libertad en un libro publicado en inglés en 2024.

“Es muy importante que este régimen desaparezca”, dijo, aunque insistió en que el cambio no podía ocurrir de la noche a la mañana. “Creo que es importante mantener la esperanza”. La Fundación de Narges Mohammadi, la Nobel de Paz iraní encarcelada, la describió como “una voz valiente por el feminismo, los derechos humanos y la libertad” y señaló que “su valentía seguirá resonando mucho más allá de su vida”.

Lea también: ¿Quiénes son los Guardianes de la Revolución y por qué concentran el poder en Irán?

Su obra se extendió más allá de Irán. En 2019 dirigió Radioactive, una biopic sobre la científica Marie Curie protagonizada por Rosamund Pike.

También fue pintora. En 2020 exhibió una serie de obras en las que había trabajado durante siete años, en un proceso que describió como una necesidad vital. “Creo que mi salud mental depende de ello”, dijo entonces.

En 2024 rechazó la Legión de Honor francesa, la distinción civil más alta del país, acusando a Francia de “hipocresía” por las políticas de visados que impedían a disidentes iraníes viajar a Europa.

“No puedo ignorar lo que veo como una actitud hipócrita hacia Irán, que forjó la otra parte de mi identidad”, escribió, y aclaró que no pretendía faltar el respeto al galardón y que amaba Francia “profundamente”.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Sobre el feminismo, Satrapi dejó una definición que resumía su forma de entender la militancia: “Si demuestro que sé hacer las cosas igual de bien que un hombre, o incluso mejor, entonces he ganado la batalla y puedo ser un ejemplo para la chica que vendrá después de mí”.