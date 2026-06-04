Murió Marjane Satrapi, autora de la novela gráfica Persépolis que convirtió el exilio iraní en arte universal

La artista iraní Marjane Satrapi, autora de la premiada novela gráfica Persépolis (2000), “murió de tristeza”. Así lo comunicó un miembro de su círculo cercano a la agencia de prensa AFP: “Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después de la muerte de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”. Tenía 56 años.
Desde la muerte de Ripa, ocurrida el 8 de abril del año pasado, el perfil de Instagram de Satrapi consistió casi exclusivamente en una serie de imágenes que deletreaban la frase “porque perdí al amor de mi vida”, junto a una fotografía de su esposo y el anuncio de la Fundación de Cine Ripa-Satrapi, creada para apoyar a estudiantes extranjeros que quisieran formarse en París.