Un día como hoy 15 de agosto

HACE 20 AÑOS: TV LOCAL NO QUIERE PERDER MÁS RATING La amplia oferta de canales internacionales y su penetración revolucionó el mercado local de la pantalla chica en Medellín. Las señales que llegan desde el exterior le quitan televidentes a canales privados, nacionales y locales. Televida, Telemedellín, Teleantioquia y Canal U apuestan por los contenidos propios. HACE 50 AÑOS: COLOMBIA TIENE PROBLEMAS DE ÁREAS MARINAS CON 16 PAÍSES El canciller Indalecio Liévano Aguirre reveló ante la comisión de relaciones exteriores del Senado, que Colombia tiene problemas de áreas marinas y submarinas con 16 estados. Afirmó que el estado de las negociaciones limítrofes con Venezuela es satisfactorio.