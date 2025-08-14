Un día como hoy 15 de agosto

x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

HACE 20 AÑOS:

TV LOCAL NO QUIERE PERDER MÁS RATING

La amplia oferta de canales internacionales y su penetración revolucionó el mercado local de la pantalla chica en Medellín. Las señales que llegan desde el exterior le quitan televidentes a canales privados, nacionales y locales. Televida, Telemedellín, Teleantioquia y Canal U apuestan por los contenidos propios.

HACE 50 AÑOS:

COLOMBIA TIENE PROBLEMAS DE ÁREAS MARINAS CON 16 PAÍSES
El canciller Indalecio Liévano Aguirre reveló ante la comisión de relaciones exteriores del Senado, que Colombia tiene problemas de áreas marinas y submarinas con 16 estados. Afirmó que el estado de las negociaciones limítrofes con Venezuela es satisfactorio.

