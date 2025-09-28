x

Denuncias de maltrato contra ICE: anciano de 79 años herido y madre agredida en Nueva York

Dos episodios recientes encendieron las alarmas sobre los métodos de ICE: un estadounidense de 79 años resultó herido en Los Ángeles durante una redada y una ecuatoriana fue lanzada al suelo en plena corte migratoria en Nueva York.

  • Agentes de ICE han sido señalados por uso excesivo de la fuerza en operativos recientes en Los Ángeles y Nueva York. Imagen: captura de video.
El Colombiano
28 de septiembre de 2025
bookmark

Un hombre de 79 años resultó gravemente herido durante un operativo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, mientras que en Nueva York una mujer fue arrojada al suelo por un agente frente a sus hijos. Ambos casos han desatado cuestionamientos sobre el uso de fuerza de la agencia.

Conozca: Operativo de ICE en EE. UU. termina con un migrante muerto y un agente herido

Rafie Ollah Shouhed, ciudadano estadounidense y propietario de un autolavado en California, presentó una demanda administrativa contra el Gobierno federal por 50 millones de dólares. Según la querella, agentes lo tacklearon durante una redada el 9 de septiembre, causándole fracturas de costillas, trauma en el pecho y posibles lesiones cerebrales. Shouhed aseguró que solo intentaba mostrar la documentación laboral de sus empleados cuando fue reducido. Fue detenido por 12 horas y liberado sin cargos.

El reclamo involucra al Departamento de Seguridad Nacional, ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En su defensa, la agencia indicó que el hombre “obstruyó” el procedimiento y que en el operativo fueron arrestadas cinco personas de Guatemala y México.

Lea también: Francotirador que atacó la sede de migrantes en Texas tenía balas marcadas. ¿Qué decían?

¿Qué pasó en Nueva York?

En Nueva York, un agente de ICE fue apartado de sus funciones tras difundirse un video en el que empuja violentamente a Mónica Moreta-Galarza, una madre ecuatoriana con solicitud de asilo, dentro de una corte migratoria en Manhattan. La mujer fue separada de su esposo —detenido en el lugar— y sus dos hijos, antes de ser lanzada contra una pared y luego al suelo.

Moreta-Galarza fue trasladada a un hospital por posible trauma en la cabeza. Legisladores como Dan Goldman y Brad Lander calificaron el hecho como “conducta flagrante” y pidieron a la Fiscalía federal abrir una investigación penal contra el agente. La familia anunció que demandará a ICE por uso excesivo de la fuerza.

Ambos episodios se suman a otros reclamos por presuntos abusos en operativos migratorios en Estados Unidos, que incluyen ciudadanos estadounidenses y migrantes con procesos legales abiertos.

