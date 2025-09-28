Video | Cucho Hernández en modo estrella: tercer gol seguido y figura total en la victoria del Betis

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Este domingo volvió a ser protagonista con el Real Betis y se robó los aplausos en el Benito Villamarín al firmar un gol y una asistencia en la victoria 2-0 sobre Osasuna, por la séptima jornada de la Liga de España.
El delantero colombiano, que ya es pieza clave en el esquema de Manuel Pellegrini, abrió el camino del triunfo al minuto 18. En una jugada rápida y precisa, tras una presión alta del conjunto andaluz, el pereirano se inventó un genial taconazo dentro del área que dejó servido el balón a Ez Abde. El marroquí solo tuvo que empujarla para poner el 1-0 y desatar la euforia de la afición bética.