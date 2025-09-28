x

Golpe a la minería ilegal en Antioquia: destruyen maquinaria por $10.700 millones

Operativos en Amalfi y Urrao destruyeron maquinaria minera ilegal, afectando las finanzas del Clan del Golfo y otros grupos armados.

  • foto: CORTESÍA Oficina de Comunicaciones Públicas CACOM 5
    foto: CORTESÍA Oficina de Comunicaciones Públicas CACOM 5
  • Fuerza Aeroespacial consolidó una operación con la minería ilegal en Antioquia. foto: CORTESÍA Oficina de Comunicaciones Públicas CACOM 5
    Fuerza Aeroespacial consolidó una operación con la minería ilegal en Antioquia. foto: CORTESÍA Oficina de Comunicaciones Públicas CACOM 5
El Colombiano
El Colombiano
28 de septiembre de 2025
bookmark

En la tarde de este domingo 28 de septiembre, la minería ilegal sufrió un duro golpe en suelo Antioqueño. Las autoridades informaron que destruyeron maquinaria avaluada en más de $10.700 millones.

Así lo informó la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Eso, a raíz de que ejecutaron dos operaciones simultáneas en contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que representaba ingresos millonarios para grupos criminales como el Clan del Golfo y los remanentes del GAOr 36.

Le puede gustar: En Medellín y Bello cae red que traficaba explosivos de varios países

La operación se desarrolló con apoyo del Comando Aéreo de Combate No. 5 (CACOM 5), cuyas aeronaves, equipadas con sensores electro-ópticos, tecnología que permitió identificar y analizar las zonas afectadas.

Fuerza Aeroespacial consolidó una operación con la minería ilegal en Antioquia. foto: CORTESÍA Oficina de Comunicaciones Públicas CACOM 5
Fuerza Aeroespacial consolidó una operación con la minería ilegal en Antioquia. foto: CORTESÍA Oficina de Comunicaciones Públicas CACOM 5

Estos equipos también garantizaron el arribo seguro de las tropas en tierra, lo que facilitó la planeación y ejecución de los operativos.

Destrucción de maquinaria en Amalfi y Urrao

En Amalfi, las autoridades destruyeron 14 excavadoras, 9 motores industriales y una draga tipo buzo empleada en la extracción ilícita.

Lea también: Lujosas camionetas y casas con piscina: ocupan bienes por $9.000 millones a banda que extraía oro ilícito en Antioquia

De forma simultánea, en la vereda Aguas Chiquitas de Urrao fueron intervenidas cinco unidades de producción ilegal en el río Pabón. Allí se inutilizaron 5 excavadoras y 3 motores industriales que operaban desde hacía un año, con una extracción promedio de 900 gramos de oro mensuales por máquina, lo que representaba más de $420 millones en ingresos ilegales por excavadora.

Impacto económico y ambiental del operativo

La destrucción de maquinaria avaluada en más de $10.700 millones y la interrupción de una producción criminal de oro estimada en $18.350 millones mensuales constituyen un fuerte golpe a las finanzas de las estructuras armadas ilegales.

Además, la operación contribuye a la protección ambiental al frenar la contaminación de fuentes hídricas por químicos empleados en la minería ilegal, así como la deforestación y el deterioro de ecosistemas en la región.

Consulte: Fallece corredor de 48 años en la Carrera de las Rosas 2025 en Medellín

