Barrio Colombia estrena mural con realidad aumentada y un recorrido por galerías

En la fachada de un taller de mecánica en el barrio Colombia, junto a grúas y camiones, hay un mural que rompe con la rutina de grasa y ruido. Se trata de un retrato de don Carlos Peláez, mecánico hidráulico que lleva más de medio siglo reparando vehículos en este sector de Medellín. Junto a su rostro, pintado en tonos vibrantes de amarillo, azul y blanco, se lee una frase sencilla y poderosa: “Berraquera y tradición”. Pero esta obra no es un mural cualquiera. Es la primera pieza de Ba.Colors, un laboratorio de arte urbano y tecnología que busca transformar este barrio industrial en un corredor cultural, al mejor estilo de Wynwood en Miami.

La novedad radica en la incorporación de tecnología de realidad aumentada: al escanear un código QR de una placa que acompaña la obra, la pintura cobra vida en la pantalla del celular o tablet, gira en tres dimensiones y se acompaña de símbolos populares como un águila, un perro de adorno para capós antiguos y un logotipo intervenido de Michelin que dice “Medellín”.

Arte entre motores y lienzos

Barrio Colombia es, desde hace décadas, un territorio de algunos de los mejores talleres de mecánica, latonería, reciclaje y venta de insumos en la ciudad. Allí nació y trabajó don Carlos, quien recuerda cuando en la zona se ubicaban las fábricas de Pintuco o Cartón de Colombia, hoy reemplazadas por edificios de oficinas.

“Llevo más de 50 años en este mismo lugar. Ver mi historia pintada en un mural es una belleza”, dice a EL COLOMBIANO, agregando que a sus 70 años sigue acudiendo a su taller mientras deja el negocio en manos de sus hijos. Recuerda cómo, desde hace unos años, entre bodegas y montallantas empezaron a instalarse artistas visuales, escultores y ceramistas, un hecho inusual que abrió un nuevo capítulo para el sector. Le puede interesar: Uno de los barrios más “cool” del mundo está en Medellín, ¿cuál es? Hoy funcionan talleres y galerías como Atelier.4, Spazio Creativo o el Taller de Olga Bautista y Óscar Agudelo, que conviven pared de por medio con los oficios tradicionales. “Esa mezcla es lo más valioso”, comenta la artista Olga Bautista. “Uno puede pedirle a un vecino que suelde una pieza de metal para una escultura, o recoger materiales reciclados que luego se transforman en obras. El entorno industrial se vuelve parte del proceso creativo”.

La meta es que Barrio Colombia sea un lugar donde los sonidos de las soldaduras convivan con las exposiciones de arte, y donde los visitantes puedan ver cómo la historia se pinta y se proyecta en realidad aumentada. FOTO Esneyder Gutiérrez

El colectivo Joyitas, integrado por los artistas urbanos Maniatic, La Plaga Invade y Posho, lidera la intervención en el taller de don Carlos. Para ellos, el mural no es solo un gesto estético, sino “el punto de partida de un proyecto más ambicioso”: llenar el barrio de obras que combinen pintura y tecnología. “Queremos que Ba.Colors sea una galería a cielo abierto con capas digitales. Cada mural tendrá una animación en realidad aumentada y podrá visitarse también en el metaverso”, explican. La idea es que los visitantes recorran el barrio con su celular y encuentre un circuito cultural, en diálogo con los restaurantes, cervecerías artesanales y varios espacios creativos que han florecido en los últimos años. La iniciativa se enmarca dentro de la Temporada Cultural Medellín, El amor de mis amores, organizada por Proantioquia y La Promotora Cultural, que hasta el 5 de octubre reúne a más de 1.000 artistas en 50 escenarios de la ciudad.

¿Cómo conocer estos espacios?