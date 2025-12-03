YouTube también lanzó el resumen de 2025 con los videos más vistos de cada usuario: así lo puede ver

A propósito del furor global por el Spotify Wrapped, YouTube también activó su propio resumen anual: el YouTube Recap 2025, que ya comenzó a llegar a los usuarios en Colombia y en el resto del mundo.

La plataforma lanzó una experiencia personalizada para mostrar los canales, búsquedas, intereses y hábitos que definieron el consumo de cada persona durante el último año. Aunque a algunos todavía no les aparece, YouTube aclaró cómo acceder a él y cuáles son las novedades que trae esta edición.

Para ver el Recap, basta con tocar la pestaña “Tú” en la aplicación móvil o ingresar a la página principal mientras se está conectado a la cuenta habitual.

También se puede acceder directamente a través de youtube.com/recap, siempre y cuando la sesión esté iniciada.

Según informó la compañía, la función se habilita desde este miércoles para los usuarios de Norteamérica y llegará al resto del mundo a lo largo de la semana, por lo que en algunos dispositivos podría tardar unas horas en aparecer.

El Recap de este año destaca de forma particular los intereses y momentos clave del usuario. A partir del historial de reproducción, YouTube genera hasta doce tarjetas personalizadas que muestran los canales más vistos y los temas predominantes.

Por ejemplo, puede ser clasificado como “aficionado a las series”, “explorador de historias”, “entusiasta de la música”, entre otras categorías, revelando para qué utilizó YouTube durante el año.

Uno de los elementos que más curiosidad ha generado es la clasificación de personalidad, que etiqueta a cada usuario según los contenidos que más disfrutó ver.

La plataforma explicó que al analizar cómo las personas consumen videos, descubrió perfiles como “la aventurera”, “la habilidosa” o “la creativa”. También reveló que las personalidades más comunes fueron “la alegre”, “la buscadora de maravillas” y “la conectora”, mientras que “la filósofa” y “la soñadora” fueron las más raras.

El resumen también integra el componente musical. Si un usuario escuchó mucha música este año, el Recap mostrará sus géneros y canales de los artistas más reproducidos dentro de YouTube Music, además de un apartado especial sobre la música internacional que más sonó en la cuenta.