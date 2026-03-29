Luego de su transmisión con Petro, Westcol revela fecha de su encuentro con Álvaro Uribe

Gran expectativa luego de reunir más de 1 millón de espectadores con Petro

El interés en esta nueva entrevista surge tras el impacto del “stream” realizado el 26 de marzo de 2026 con el presidente Petro, que logró picos de entre 820.000 y 1.000.000 de espectadores simultáneos. Ese evento se consolidó como un precedente en la comunicación política digital en Colombia, al combinar formatos de entretenimiento con discusión pública.

¿Cuándo será la entrevista de Westcol con Álvaro Uribe?

Ahora, con la participación de Uribe Vélez, se anticipa un contraste de visiones políticas que podría atraer una audiencia aún mayor. El propio Westcol confirmó que el próximo 10 de mayo de 2026 realizará una transmisión en vivo con el expresidente Uribe.

Según lo planteado por el propio creador, el formato será similar: una conversación extensa, en tono relajado, con preguntas directas y espontáneas. El objetivo es acercar los temas políticos a audiencias jóvenes mediante un lenguaje más accesible.

Una forma de acercar a los jóvenes a la política

Este tipo de contenidos refleja una transformación en la manera en que se consume información política y en cómo las figuras públicas se conectan con nuevas audiencias. La transmisión no solo se proyecta como un fenómeno de entretenimiento, sino también como un ejercicio de participación ciudadana en plataformas digitales, donde los jóvenes adquieren un rol más activo en el debate público.

Westcol durante una de sus transmisiones en vivo, formato que ha revolucionado la conversación política digital en Colombia. FOTO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Además, este formato evidencia el crecimiento de la economía digital basada en creadores de contenido, donde plataformas como Kick compiten por atraer audiencias masivas mediante eventos de alto impacto mediático.

¿Quién es Westcol y por qué es relevante?

Villa Álvarez, creador digital, empresario y fundador de W Sound, se ha consolidado como uno de los streamers más influyentes de Colombia y América Latina. Nacido en Ciudad Bolívar, Antioquia, en 2001, ha construido una audiencia de millones de seguidores en plataformas como Twitch, YouTube y Kick.