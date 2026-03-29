Luego de su transmisión con Petro, Westcol revela fecha de su encuentro con Álvaro Uribe

El streamer paisa Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, confirmó que la fecha en que se sentará con con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El encuentro se llevará a cabo en la hacienda El Ubérrimo, ubicada en Córdoba y propiedad del exmandatario, y será transmitido a través de la plataforma Kick. La elección del lugar añade un componente simbólico al formato, al trasladar la conversación a un entorno personal del líder político.
Entérese: Pobreza, juventud y hasta los porros: así fue el cara a cara entre Petro y Westcol en Casa de Nariño
La expectativa es que la audiencia alcance cifras similares a las registradas en su reciente transmisión con el presidente Gustavo Petro, que marcó un hito en el país.