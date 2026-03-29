x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Luego de su transmisión con Petro, Westcol revela fecha de su encuentro con Álvaro Uribe

Tras reunir hasta 1 millón de espectadores con Petro, Westcol confirma su transmisión con Álvaro Uribe. Aquí le contamos cuándo y dónde será la conversación con el expresidente.

  • Hacienda El Ubérrimo, escenario elegido para la entrevista entre el creador digital y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. FOTO INSTAGRAM Y EL COLOMBIANO
    Hacienda El Ubérrimo, escenario elegido para la entrevista entre el creador digital y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. FOTO INSTAGRAM Y EL COLOMBIANO
  • Westcol durante una de sus transmisiones en vivo, formato que ha revolucionado la conversación política digital en Colombia. FOTO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
    Westcol durante una de sus transmisiones en vivo, formato que ha revolucionado la conversación política digital en Colombia. FOTO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
El Colombiano
El Colombiano
hace 58 minutos
bookmark

El streamer paisa Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, confirmó que la fecha en que se sentará con con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El encuentro se llevará a cabo en la hacienda El Ubérrimo, ubicada en Córdoba y propiedad del exmandatario, y será transmitido a través de la plataforma Kick. La elección del lugar añade un componente simbólico al formato, al trasladar la conversación a un entorno personal del líder político.

Entérese: Pobreza, juventud y hasta los porros: así fue el cara a cara entre Petro y Westcol en Casa de Nariño

La expectativa es que la audiencia alcance cifras similares a las registradas en su reciente transmisión con el presidente Gustavo Petro, que marcó un hito en el país.

Gran expectativa luego de reunir más de 1 millón de espectadores con Petro

El interés en esta nueva entrevista surge tras el impacto del “stream” realizado el 26 de marzo de 2026 con el presidente Petro, que logró picos de entre 820.000 y 1.000.000 de espectadores simultáneos.

Ese evento se consolidó como un precedente en la comunicación política digital en Colombia, al combinar formatos de entretenimiento con discusión pública.

¿Cuándo será la entrevista de Westcol con Álvaro Uribe?

Ahora, con la participación de Uribe Vélez, se anticipa un contraste de visiones políticas que podría atraer una audiencia aún mayor.

El propio Westcol confirmó que el próximo 10 de mayo de 2026 realizará una transmisión en vivo con el expresidente Uribe.

Según lo planteado por el propio creador, el formato será similar: una conversación extensa, en tono relajado, con preguntas directas y espontáneas. El objetivo es acercar los temas políticos a audiencias jóvenes mediante un lenguaje más accesible.

Una forma de acercar a los jóvenes a la política

Este tipo de contenidos refleja una transformación en la manera en que se consume información política y en cómo las figuras públicas se conectan con nuevas audiencias.

La transmisión no solo se proyecta como un fenómeno de entretenimiento, sino también como un ejercicio de participación ciudadana en plataformas digitales, donde los jóvenes adquieren un rol más activo en el debate público.

Westcol durante una de sus transmisiones en vivo, formato que ha revolucionado la conversación política digital en Colombia. FOTO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Westcol durante una de sus transmisiones en vivo, formato que ha revolucionado la conversación política digital en Colombia. FOTO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Además, este formato evidencia el crecimiento de la economía digital basada en creadores de contenido, donde plataformas como Kick compiten por atraer audiencias masivas mediante eventos de alto impacto mediático.

¿Quién es Westcol y por qué es relevante?

Villa Álvarez, creador digital, empresario y fundador de W Sound, se ha consolidado como uno de los streamers más influyentes de Colombia y América Latina. Nacido en Ciudad Bolívar, Antioquia, en 2001, ha construido una audiencia de millones de seguidores en plataformas como Twitch, YouTube y Kick.

Su estilo directo y polémico le ha permitido posicionarse como una figura relevante en el entretenimiento digital, aunque también ha estado envuelto en controversias que han aumentado su visibilidad mediática.

Además de su actividad en plataformas, ha incursionado en la música y en la organización de eventos como Stream Fighters, donde influenciadores participan en combates de boxeo. Su capacidad para conectar con audiencias jóvenes ha sido clave en el éxito de sus transmisiones, especialmente en formatos que integran política y entretenimiento.

Le puede gustar: Westcol entrevistará a Petro este jueves, ¿se meterá en política o busca aumentar su rivalidad con Mr. Stiven

Temas recomendados

Política
Internet
Streaming
Elecciones 2026
streamers
Colombia
Álvaro Uribe Vélez
Westcol
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida