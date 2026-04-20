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Astronauta de Artemis compartió una “puesta de la Tierra” tras regresar de la Luna

El video lo compartió el capitán de la misión, Reid Wiseman para dejar una imagen histórica para la posteridad.

  • Las imágenes de la Luna y su lado oculto eran uno de los objetivos principales de Artemis 2. FOTO Nasa
    Las imágenes de la Luna y su lado oculto eran uno de los objetivos principales de Artemis 2. FOTO Nasa
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 55 minutos
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“Solo una oportunidad en la vida”, así tituló el capitán de la misión Artemis 2, Reid Wiseman, el video que compartió en sus redes sociales sobre lo que llamó una “puesta de la Tierra”.

Lo que Wiseman –uno de los cuatro astronautas que viajó a la Luna en Artemis 2– quiso decir tiene una explicación sencilla.

Puede leer: Las historias de las tres mujeres y un hombre de Colombia que hicieron parte de Artemis 2

“Como contemplar la puesta de Sol en la playa desde el lugar más remoto del cosmos, no pude resistirme a grabar un video de la puesta de la Tierra con mi celular”.

Una puesta de Sol es el nombre que le hemos dado a cuando el Sol, por el efecto de la rotación de la Tierra, atraviesa el plano del horizonte y pasa del hemisferio visible al no visible. Aquí la Tierra iba a hacer lo mismo, dejar de ser visible para ellos.

En el video se puede ver como la Tierra va desapareciendo poco a poco ante sus ojos, Wiseman dice: “Fin”, en español y Koch expresa: “Se ha ido”, cuando ya perdieron la visibilidad de nuestro planeta.

Reid explica además que el video lo hizo con su iPhone –no especificó qué modelo– y anotó que apenas podía ver la Luna a través de la ventana de la escotilla de acoplamiento, “pero el iPhone tenía el tamaño perfecto para capturar la vista... Este video no está recortado ni editado, con un zoom de 8x, bastante comparable a la visión del ojo humano. ¡Disfrútenlo!”, dijo.

Puede leer: Artemis y los viajes a las estrellas: la obsesión del ser humano moderno

En el video también se escucha el obturador de una cámara. Se trataba de Christina Koch quien, según el capitán, estaba “capturando esas excepcionales imágenes de la puesta de la Tierra con su lente de 400 mm”, de la famosa cámara Nixon que ellos llevaron.

Los otros dos astronautas, el canadiense Jeremy Hansen y el piloto, Victor Glover se encontraban en ese momento en la ventana 3 de observación.

Recordemos que cinco bloques de observación tuvieron los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen en su paso por las zonas de la Luna solo vistas en años anteriores mediante imágenes tomadas por satélites, las del lado oculto.

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