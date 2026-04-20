Astronauta de Artemis compartió una “puesta de la Tierra” tras regresar de la Luna

“Solo una oportunidad en la vida”, así tituló el capitán de la misión Artemis 2, Reid Wiseman, el video que compartió en sus redes sociales sobre lo que llamó una “puesta de la Tierra”.

Lo que Wiseman –uno de los cuatro astronautas que viajó a la Luna en Artemis 2– quiso decir tiene una explicación sencilla.

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“Como contemplar la puesta de Sol en la playa desde el lugar más remoto del cosmos, no pude resistirme a grabar un video de la puesta de la Tierra con mi celular”.

Una puesta de Sol es el nombre que le hemos dado a cuando el Sol, por el efecto de la rotación de la Tierra, atraviesa el plano del horizonte y pasa del hemisferio visible al no visible. Aquí la Tierra iba a hacer lo mismo, dejar de ser visible para ellos.

En el video se puede ver como la Tierra va desapareciendo poco a poco ante sus ojos, Wiseman dice: “Fin”, en español y Koch expresa: “Se ha ido”, cuando ya perdieron la visibilidad de nuestro planeta.