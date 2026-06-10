De la Espriella (52,6%) le saca 8 puntos a Cepeda (44,8%), según nueva encuesta de AtlasIntel: así va la tendencia

En la más reciente encuesta de AtlasIntel, publicada este miércoles, el candidato Abelardo De la Espriella aventaja por ocho puntos a su contendor Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Los porcentajes, en esta medición, quedaron así: Abelardo De la Espriella (52,6 %) e Iván Cepeda (44,8 %) de votos válidos.

Este resultado mantiene la tendencia a favor del jurista. Según la encuesta, el 21 de mayo pasado registró 50 %, pasando por 50,3 % el 2 de junio y ahora un 52,6 %; mientras que Cepeda mantiene un crecimiento estancado, que, si se tiene en cuenta el margen de error, ha pasado del 41,3 % al 44,8 %.

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Esta es la segunda encuesta, también encargada por la revista Semana, que se publica desde la victoria en primera vuelta del abogado penalista.

Esta medición fue realizada entre el 5 y el 10 de junio a 3.681 personas en el país, mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR), en cumplimiento de la nueva normativa sobre encuestas electorales. El estudio tiene un margen de error de más de 2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.