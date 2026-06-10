Comisión de Acusaciones abrió investigación contra Petro por compra de aviones Gripen; MinDefensa respondió

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro. El proceso se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de 17 aviones de combate Saab JAS 39 Gripen, un negocio anunciado en noviembre de 2025 que supera los 16 billones de pesos.

Esta investigación tiene su origen en una denuncia penal en la que, según documentos, se investigan delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, utilización indebida de información privilegiada, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

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El punto central de la indagación es el presunto sobrecosto en la transacción. La denuncia sostiene que el precio pagado por Colombia por cada aeronave Gripen sería un 55% superior al valor que pagó Tailandia a la firma sueca Saab por los mismos aviones.

Al parecer, mientras Tailandia habría pagado 137 millones de dólares por unidad, el costo para Colombia ascendió a los 213 millones de dólares.

En contexto: ¿Por qué Colombia pagó hasta un 55% más que Tailandia por los mismos aviones Gripen de la sueca Saab?

En medio de la investigación, la representante Gloria Elena Arizabaleta, quien preside la Comisión de Acusación, ha ordenado una serie de pruebas contundentes para esclarecer los hechos.

Una de las primeras medidas es compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a la primera dama, Verónica Alcocer, por su presunta relación con este negocio.