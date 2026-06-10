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Comisión de Acusaciones abrió investigación contra Petro por compra de aviones Gripen; MinDefensa respondió

La Cámara de Representantes investiga posibles irregularidades en la compra de los aviones suecos. El general retirado Pedro Sánchez defendió el proceso.

  • La Comisión de Acusación investiga al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por la compra de 17 aviones Gripen. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry y Colprensa
    La Comisión de Acusación investiga al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por la compra de 17 aviones Gripen. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro. El proceso se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de 17 aviones de combate Saab JAS 39 Gripen, un negocio anunciado en noviembre de 2025 que supera los 16 billones de pesos.

Esta investigación tiene su origen en una denuncia penal en la que, según documentos, se investigan delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, utilización indebida de información privilegiada, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Lea también: Contraloría revela detalles del multimillonario contrato de los 17 aviones Gripen

El punto central de la indagación es el presunto sobrecosto en la transacción. La denuncia sostiene que el precio pagado por Colombia por cada aeronave Gripen sería un 55% superior al valor que pagó Tailandia a la firma sueca Saab por los mismos aviones.

Al parecer, mientras Tailandia habría pagado 137 millones de dólares por unidad, el costo para Colombia ascendió a los 213 millones de dólares.

En contexto: ¿Por qué Colombia pagó hasta un 55% más que Tailandia por los mismos aviones Gripen de la sueca Saab?

En medio de la investigación, la representante Gloria Elena Arizabaleta, quien preside la Comisión de Acusación, ha ordenado una serie de pruebas contundentes para esclarecer los hechos.

Una de las primeras medidas es compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a la primera dama, Verónica Alcocer, por su presunta relación con este negocio.

También se solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría copias de los procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal que ya se adelantan contra el mandatario por este mismo caso. El ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, deberá rendir una declaración jurada ante la Comisión.

MinDefensa respalda la compra de los aviones Gripen

Desde Barranquilla y en una declaración a los medios, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió enérgicamente la transparencia de la compra.

“La decisión no la tomó el señor Presidente de la República, la tomó un grupo multidisciplinar de más de 100 expertos que trabajaron durante más de una década de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que habían insistido en los gobiernos anteriores de tomar esa decisión”, expresó el ministro.

Sánchez subrayó que la elección de este tipo de aviones se basó en criterios técnicos de superioridad aérea, supervivencia y tecnología de punta, calificando la inversión como una decisión de Estado para los próximos 40 años.

“Estamos abiertos para que confirmen que esta fue la mejor decisión acorde a las condiciones colombianas y, de no haber tomado esa decisión, muy seguramente estarían criticando, cuestionando al gobierno de por qué no tomó una decisión estratégica para cumplir la misión constitucional de defender la patria a través del espacio aéreo”, reiteró el general retirado.

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La Comisión de Acusación continuará ahora en la etapa de recolección de pruebas y documentos para determinar si hay méritos suficientes para avanzar en el proceso penal contra el jefe de Estado.

Siga leyendo: Investigaciones por supuestas coimas contra la empresa de aviones sueca Saab fueron archivadas. ¿De qué se trataban?

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