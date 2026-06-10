Intentó atracar a un turista con un arma en El Poblado y lo capturó la Policía

En un operativo relámpago, agentes de la Policía capturaron en El Poblado a un presunto ladrón que intentó robar a un turista extranjero amenazándolo con un arma.

Según narró el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, el caso se desencadenó cuando el presunto delincuente abordó a un ciudadano extranjero que caminaba por la calle, lo intimidó con un arma y empezó a forcejear con él, al parecer para intentar arrebatarle una cadena de oro y otras pertenencias.

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En medio del forcejeo, algunos transeúntes se percataron de la situación y comenzaron a gritar.

“Este atracador y aparentemente otros que estaban con él se dieron cuenta de que estaban siendo señalados y empezaron a huir”, añadió el funcionario.