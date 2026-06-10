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Intentó atracar a un turista con un arma en El Poblado y lo capturó la Policía

El presunto ladrón fue detectado por las cámaras de seguridad del Distrito e interceptado en tiempo real.

  • El sospechoso fue detenido tras se detectado en las cámaras de seguridad. FOTO: Cortesía Policía
    El sospechoso fue detenido tras se detectado en las cámaras de seguridad. FOTO: Cortesía Policía
El Colombiano
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hace 2 horas
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En un operativo relámpago, agentes de la Policía capturaron en El Poblado a un presunto ladrón que intentó robar a un turista extranjero amenazándolo con un arma.

Según narró el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, el caso se desencadenó cuando el presunto delincuente abordó a un ciudadano extranjero que caminaba por la calle, lo intimidó con un arma y empezó a forcejear con él, al parecer para intentar arrebatarle una cadena de oro y otras pertenencias.

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En medio del forcejeo, algunos transeúntes se percataron de la situación y comenzaron a gritar.

“Este atracador y aparentemente otros que estaban con él se dieron cuenta de que estaban siendo señalados y empezaron a huir”, añadió el funcionario.

Fue en este punto en el que las autoridades se percataron de la situación a través del sistema de cámaras de seguridad del Distrito.

Según precisó la Secretaría, en la central en la que se analizan las cámaras, los funcionarios detectaron a varias personas corriendo en inmediaciones de la carrera 38, en dirección a la calle 10A.

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Los operarios agudizaron su vista y, cruzando más información, individualizaron a un sujeto que parecía huir.

La Policía fue alertada de inmediato y en tiempo real uniformados interceptaron al sospechoso pocas cuadras más adelante, cuando ya iba por la carrera 42 con la calle 10A.

Los uniformados requirieron al sospechoso y lo inspeccionaron, encontrando en su poder una pistola de baja letalidad.

Además de incautar esa arma como un elemento de prueba, la Policía detuvo al hombre y lo trasladó a un Centro de Atención Inmediata (CAI), en donde fue dejado a disposición de la justicia.

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