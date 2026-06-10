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Increíble, pero cierto: una boleta para el partido entre Colombia y Portugal en Miami cuesta desde $7 hasta $200 millones

La Selección Colombia enfrentará a la candidata al título, Portugal, en la tercera fecha de la primera fase en el grupo K de la Copa del Mundo. La presencia de Cristiano Ronaldo es sin duda la principal causa de los precios elevados.

  • Cerca de 91.000 colombianos viajarán a Norteamérica a presenciar la Copa del Mundo. FOTO: EL COLOMBIANO
    Cerca de 91.000 colombianos viajarán a Norteamérica a presenciar la Copa del Mundo. FOTO: EL COLOMBIANO
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 46 minutos
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En su séptima participación mundialista, la Selección Colombia tendrá uno de sus partidos más históricos (en el papel) en los mundiales ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, quien probablemente juegue su último Mundial. El duelo se llevará a cabo el próximo 27 de junio en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium) y podrá definir al líder del grupo K si los partidos terminan acorde a la lógica.

Para este duelo la boletería se agotó desde hace meses; sin embargo, la reventa oficial (autorizada por FIFA) tiene algunos boletos disponibles hasta el momento; eso sí, no son para nada económicos. Las entradas oscilan entre los 2.833 dólares (aproximadamente 7 millones de pesos) y los 51.000 dólares (200 millones aprox). Sin duda, este compromiso es de los más apetecidos, pero muchos fanáticos consideran exagerado su precio para ser un partido de primera ronda. Cabe destacar que para la final, por ejemplo, la entrada más barata no baja los 10.000 dólares ($38 millones).

Comparando los otros dos partidos del grupo ante Uzbekistán y República Democrática del Congo, los precios son exorbitantes. Según la página HelloTickets, en el debut del seleccionado cafetero en el certamen mundialista ante los uzbekos, se pueden encontrar boletas desde USD$ 759 hasta USD$ 2.100, siendo la entrada más costosa, según esta página, de unos 7,5 millones de pesos aproximadamente. Este partido será en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

En el duelo con los africanos, que será la segunda salida de la Tricolor en territorio norteamericano, ver a los dirigidos de Néstor Lorenzo contra los congoleños costará entre USD$708 y USD$2.500 para el partido en Guadalajara. Estos precios son acordes al momento del campeonato en el que se disputan, empero, estas dos anteriores selecciones ni son candidatas al título ni cuentan con una figura de la talla de Cristiano Ronaldo en sus plantillas.

Un dato más desolador para aquellos que acompañan constantemente al seleccionado nacional es que, en las Eliminatorias Conmebol, los precios de los partidos como local en Barranquilla variaban entre $80.000 y $500.000, contra selecciones de la talla de Ecuador, Brasil, Uruguay o Argentina. Es el evento y la constelación de estrellas más la alta demanda lo que fija estos altos precios, pero, como buenos colombianos, seguramente las tribunas estén pintadas de amarilla en Ciudad de México, Guadalajara y Miami.

Lea también: ¡Fiebre mundialista! Más de 91.000 colombianos viajarán a Estados Unidos, México y Canadá

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