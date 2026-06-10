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Trabajadores del Hospital La María que sacaron a un paciente a la calle fueron apartados de sus cargos

La institución se refirió a la controversia ocurrida con un paciente que fue dejado en una acera el pasado sábado 6 de junio.

  • Ciudadanos grabaron en video al paciente cuando era dejado en una acera por trabajadores del hospital. FOTO: Cortesía
    Ciudadanos grabaron en video al paciente cuando era dejado en una acera por trabajadores del hospital. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Los trabajadores del Hospital La María que sacaron a un paciente en una calle ubicada al frente de ese centro asistencial fueron separados provisionalmente de sus cargos.

Así lo informó ese centro asistencial, luego de referirse a ese episodio que despertó fuertes críticas y cuestionamientos.

En contexto: Indignación por video de paciente abandonado en la calle frente al Hospital La María: centro médico pidió disculpas

La polémica se desató luego de que en las redes sociales comenzara a compartirse un video en el que se apreciaba cómo dos empleados de esa entidad sacaban en una silla de ruedas a un paciente al parecer dado de alta.

En el video se observa cómo el paciente se quedó en un andén en medio del frío de la noche.

Según precisó esa institución, el caso ocurrió durante la noche del pasado sábado 6 de junio.

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“Ante esta situación, ofrecemos una disculpa pública e institucional, primordialmente al paciente afectado en su dignidad y a sus familiares, así como a toda la comunidad, usuarios y ciudadanos. Este actuar no representa nuestros valores de respeto, dignidad humana y humanización”, expresó la institución en un comunicado.

El hospital añadió que, tras tener conocimiento de la denuncia, abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.

“Informamos además que minutos después el paciente fue ingresado nuevamente a nuestras instalaciones y desde el mismo momento se encuentra bajo el cuidado, la protección y el monitoreo de nuestro equipo médico”, agregó la entidad, prometiendo que, tras lo ocurrido, fortalecería sus protocolos.

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