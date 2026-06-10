Trabajadores del Hospital La María que sacaron a un paciente a la calle fueron apartados de sus cargos

Los trabajadores del Hospital La María que sacaron a un paciente en una calle ubicada al frente de ese centro asistencial fueron separados provisionalmente de sus cargos. Así lo informó ese centro asistencial, luego de referirse a ese episodio que despertó fuertes críticas y cuestionamientos. En contexto: Indignación por video de paciente abandonado en la calle frente al Hospital La María: centro médico pidió disculpas La polémica se desató luego de que en las redes sociales comenzara a compartirse un video en el que se apreciaba cómo dos empleados de esa entidad sacaban en una silla de ruedas a un paciente al parecer dado de alta.

En el video se observa cómo el paciente se quedó en un andén en medio del frío de la noche. Según precisó esa institución, el caso ocurrió durante la noche del pasado sábado 6 de junio. Lea también: Menos donantes y más lista de espera: alerta por trasplantes de órganos en Antioquia “Ante esta situación, ofrecemos una disculpa pública e institucional, primordialmente al paciente afectado en su dignidad y a sus familiares, así como a toda la comunidad, usuarios y ciudadanos. Este actuar no representa nuestros valores de respeto, dignidad humana y humanización”, expresó la institución en un comunicado.