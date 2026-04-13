¿Curación del VIH?: el trasplante de células madre abre la esperanza para pacientes

Ya son diez las personas que han logrado eliminar el virus del VIH tras someterse a un trasplante de células madre. El último de ellos, un hombre noruego de 62 años, lleva cuatro sin presencia del patógeno en los principales reservorios del organismo, según describe un nuevo estudio publicado hoy en Nature Microbiology.

Siga leyendo: De ver a imaginar: un estudio revela cómo el cerebro crea imágenes

Se trata de un paciente de cáncer que se sometió a un trasplante de células madre con una variación genética, llamada CCR5Δ32, que ha logrado impedir el acceso del VIH a las células.

Durante su investigación, los científicos no encontraban un donante compatible y optaron por su hermano que, de forma inesperada, era portador de esta variación genética. El hallazgo se trata del primer caso de remisión de VIH en un paciente de avanzada edad mediante un trasplante fraternal de células madre.

Según explica el líder del estudio e investigador del Hospital Universitario de Oslo, Marius Treseid, esta mutación actúa sobre el correceptor que permite al virus infectar las células inmunitarias y bloquear las CD4 para la mayoría de las cepas. “Creemos que se ha curado porque los reservorios virales parecen estar vacíos y sus células T ya no reconocen al patógeno”, apunta el experto.