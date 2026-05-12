Trabajar menos horas adelgaza: esta es la “dieta laboral” que propone la OCDE contra la obesidad

La obesidad en adultos sigue siendo uno de los grandes retos de salud pública en los países de la OCDE, con efectos que, más allá de la salud, abarcan la economía, la productividad y la forma en que se organiza la vida cotidiana. Durante años, la explicación más repetida fue casi un mantra: “alimentación, ejercicio y decisiones individuales”. Y sí, ese enfoque permitió avances importantes en nutrición, metabolismo y comportamiento humano, pero con el tiempo empezó a quedarse corto para explicar el panorama completo. Por eso, cada vez gana más fuerza una mirada más amplia, y menos culpabilizante, que pone la lupa en los llamados factores estructurales. En esa nueva lectura incluye un análisis de cuántas horas trabaja una persona, cuánto tiempo libre tiene, cómo están diseñadas las ciudades y qué tan fácil es, en la práctica, sostener hábitos saludables si se tienen jornadas laborales largas y rutinas aceleradas, como lo es en un país como Colombia. Entérese: Cuidado con los kilos de más: obesidad aumenta un 70% la probabilidad de morir por una infección Los entornos alimentarios y la falta de tiempo se han reconocido desde hace tiempo como factores que afectan negativamente la nutrición y los niveles de actividad física; el papel que desempeñan las horas de trabajo como factor determinante de la obesidad ha cobrado gran relevancia en los últimos años.

Una reducción del 1 por ciento en las horas de trabajo anuales se asocia con una disminución del 0,16 por ciento en las tasas de obesidad en los países de la OCDE, según un trabajo de la Universidad de Queensland, Brisbane, Australia, presentado en el Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO 2026) de este año, celebrado en Estambul, Turquía. En este nuevo estudio, los autores investigaron la relación entre las horas de trabajo y las tasas de obesidad en el contexto de una gama más amplia de determinantes en comparación con los estudios existentes, utilizando datos de 33 países de la OCDE durante el período 1990-2022. Lea también: Rotación laboral puede costarle hasta nueve meses de salario por empleado a las empresas en Colombia El análisis preliminar del conjunto de datos reveló, sorprendentemente, que el consumo promedio de energía y grasas reportado a nivel nacional no guardaba una buena correlación con las tasas nacionales de obesidad. Por ejemplo, el consumo de energía y grasas en los países latinoamericanos de la OCDE es mucho menor que en países europeos como Noruega, España, Francia, Dinamarca y Austria; sin embargo, los países latinoamericanos presentan tasas de obesidad mucho más elevadas. La prevalencia de la obesidad varía drásticamente entre los países de la OCDE. En 2022, Estados Unidos registró la tasa de obesidad adulta más alta entre los 30 países de la OCDE, con un 41,99%, mientras que Japón presentó la más baja, con un 5,54%. Varios países, como Chile, México y Nueva Zelanda, también muestran altas tasas de obesidad, superiores al 30%, mientras que varias naciones europeas, particularmente en el norte y oeste de Europa, mantienen tasas inferiores al 20%, situándose el Reino Unido entre estos dos extremos con un 26,8%.

En 2022, de los 32 países con datos analizados, los que registraron el menor número de horas trabajadas al año fueron Alemania (1.340), Noruega (1.422), Bélgica (1.422), Suecia (1.436) y los Países Bajos (1.450). El Reino Unido se encontraba entre los 10 países con menor número de horas trabajadas, con 1.505, mientras que Estados Unidos figuraba entre los 10 con mayor número, con 1.811. Los cinco países con mayor número de horas trabajadas fueron Colombia (2.282), México (2.226), Costa Rica (2.149), Chile (1.966) e Israel (1.891).

¿Cuántas horas trabajas y cuánto pesas? lo que dicen los datos de 33 países de la OCDE

Mediante modelos informáticos, los investigadores descubrieron que, entre 1990 y 2022, una reducción del 1% en las horas de trabajo anuales se asocia con una disminución del 0,16% en las tasas de obesidad en la población general. En los hombres el impacto es mayor (0,23%) que en las mujeres (0,11%). Los efectos también varían según el tiempo. Entre 1990 y 2010 la reducción de obesidad fue más fuerte que entre 2000 y 2022, lo que sugiere cambios sociales y de políticas públicas. Los autores explican que intervenciones en salud, mayor conciencia pública y cambios en hábitos sociales podrían haber reducido parcialmente el impacto del trabajo en la obesidad.

También se encontró que un mayor PIB per cápita se asocia con menor obesidad, mientras que la urbanización tiene un efecto más leve. Sin embargo, las relaciones no son lineales y dependen del contexto de cada país.

Reducir la jornada laboral podría ayudar contra la obesidad

Los autores de este estudio explican que las jornadas laborales extensas juegan en contra del reloj personal, pues dejan menos espacio para cocinar con calma, moverse más o simplemente tener una vida menos apurada, lo que termina empujando hacia hábitos alimenticios menos saludables y una vida más sedentaria. A esto se suma el estrés del trabajo, que no solo desgasta la mente, sino que también puede influir en la forma en que se come. En la práctica, eso se traduce en escenas bastante comunes del mundo laboral moderno, como comer en el escritorio, picar cualquier cosa al paso o depender de comida rápida y, con esto, en el aumento de peso. El estudio advierte que la relación entre horas de trabajo y obesidad no es lineal ni simple, sino un rompecabezas con muchas piezas. Por eso, plantea que la solución no pasa solo por decisiones individuales, sino por políticas más amplias que ayuden a equilibrar la vida laboral y personal, fomenten la actividad física y hagan más fácil acceder a entornos alimentarios saludables. *Redacción con información de Europa Press Siga leyendo: Comer huevo, pasar tiempo con amigos y otros hábitos sencillos que reducen el riesgo de Alzhéimer y demencia

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