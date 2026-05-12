Luis Javier Suárez: el nuevo rey colombiano en Portugal tras superar a Jackson Martínez

Hay pocos jugadores que parecen tener un puesto fijo en la Selección Colombia que actuará desde el próximo mes en el Mundial de Norteamérica-2026. Y entre los que poseen ese privilegio, gracias a su gran presente, se podría incluir al delantero samario Luis Javier Suárez, quien acaba de firmar una de sus mejores temporadas en Europa.

El pasado lunes, en la penúltima fecha de la Liga de Portugal, el atacante de 28 años de edad volvió a convertir en una nueva goleada del Sporting de Lisboa, esta vez en el 1-5 ante Río Ave, ratificándose no solo como el máximo artillero en el fútbol de ese país sino también logrando una marca para el balompié colombiano.

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Suárez llegó a la cifra de 27 goles en la campaña 2025/2026, superando de esta manera el registro de 26 anotaciones que tenía su compatriota Jackson Martínez con el Porto desde 2012/2013.

Pero además de sus festejos, el rendimiento y la elaboración colectiva de Luis Javier en ese balompié, y en comparación con Martínez, es para enmarcar.

En el periodo antes señalado, Jackson realizó dos asistencias, mientras que Suárez registra hasta ahora siete.