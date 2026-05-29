Estas claves reducirían en un 50% el riesgo del alzhéimer, según experto internacional

Retrasar el inicio de enfermedades neurológicas y mantener un cerebro funcional el máximo tiempo posible mediante cambios de estilo de vida desde la infancia hasta la vejez podría reducir el Alzheimer y otras demencias un 50%, y los ictus en un porcentaje incluso mayor, ha señalado el jefe del servicio de neurología del Hospital Universitario Casa de Salud de Valencia, el doctor José Miguel Laímez.

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Hasta 57 millones de personas padecen demencia en todo el mundo, es la séptima causa principal de muerte y una de las principales causas de discapacidad y dependencia, mientras que los accidentes cerebrovasculares (ACV) son la tercera causa de muerte y discapacidad en todo el mundo, con una incidencia estimada de 93,8 millones de casos, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Laímez, quien ha participado en el Seminario de Periodistas de Neurociencias 2026, organizado por Lundbeck Iberia, bajo el título ‘El cerebro, la última frontera’, ha señalado todos los factores que ayudan en la prevención y el autocuidado del cerebro.

Confirmando que muchas enfermedades del cerebro pueden prevenirse o retrasarse actuando sobre factores modificables, Laínez ha destacado la importancia de tener una buena reserva cerebral, ya que “nos hace más resilientes a las agresiones”.

Esto se adquiere desde la infancia con una buena educación y fomento de las actividades intelectuales. La actividad física, la dieta mediterránea, mantener una buena actividad social y evitar la soledad, una buena calidad de sueño y una actitud positiva son importantes. Por supuesto, evitar los hábitos tóxicos como fumar o beber y controlar los factores de riesgo vascular; y, como se lleva tiempo advirtiendo, el tiempo de utilización de pantallas afecta al cerebro de los más jóvenes, pero también de los adultos.